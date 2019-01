91-letnica Dunajsko cesto prečkala zunaj prehoda za pešce

V torek se je okoli 17.40 na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 91-letna peška, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Pojasnili so tudi nekaj podrobnosti tragičnega dogodka.

Nesreča se je zgodila, ko je peška prečkala vozišče Dunajske ceste zunaj prehoda za pešce. Ko je prišla do sredine vozišča, je stopila na levi prometni pas desnega smernega vozišča Dunajske ceste, gledano iz smeri Baragove ulice. Vozila, ki so vozila po levem prometnem pasu, iz smeri Baragove ulice so se ustavila, da so preprečila trčenje.

Peška je nadaljevala s prečkanjem in ko je prišla na desni prometni pas, je tedaj po njem, iz smeri Baragove proti Dimičevi ulici pripeljala 34-letna voznica osebnega avtomobila in kljub zaviranju trčila v peško. Kljub nudenju prve pomoči in oživljanju reševalcev Splošne nujne medicinske pomoči Ljubljana, je peška ob 18.15 zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla.