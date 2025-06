92-letnik zapeljal s ceste po nasipu navzdol in umrl na kraju

Kot je zapisano na straneh Policije, je 92-letni moški iz okolice Šentruperta med vožnjo nenadoma zapeljal izven vozišča, kjer je trčil v drevo, po trčenju pa je vozilo zdrsnilo po nasipu navzdol in se ustavilo nekaj metrov nižje ob drugem drevesu.

Okoli 6.45 se je na lokalni cesti med Šentrupertom in Homom zgodila prometna nesreča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Voznik je bil tako hudo telesno poškodovan, da je na kraju nesreče umrl.

Gasilci PGD Šentrupert in PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, zavarovali vozilo pred premikom, iznesli preminulo osebo in s tehničnim posegom vozilo postavili na cestišče.