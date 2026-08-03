97-letni voznik v Šentjerneju na prehodu za pešce trčil v peško

S PU Novo mesto so sporočili, da so bili policisti PP Šentjernej v petek nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči v Šentjerneju. Na kraju so opravili ogled in ugotovili, da je 97-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v peško, ki je cesto pravilno prečkala.