97-letni voznik v Šentjerneju na prehodu za pešce trčil v peško

S PU Novo mesto so sporočili, da so bili policisti PP Šentjernej v petek nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči v Šentjerneju. Na kraju so opravili ogled in ugotovili, da je 97-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v peško, ki je cesto pravilno prečkala.
Peška se je v nesreči lažje poškodovala. Policisti so povzročitelju zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.
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