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Črna kronika

97-letni voznik v Šentjerneju na prehodu za pešce trčil v peško

Šentjernej, 03. 08. 2026 11.17 pred 7 dnevi 1 min branja 14

Avtor:
L.M.
Prehod za pešce, avto, splošna

V Šentjerneju se je v petek dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je 97-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v peško. Ta se je v nesreči lažje poškodovala, policisti pa so vozniku izdali plačilni nalog.

S PU Novo mesto so sporočili, da so bili policisti PP Šentjernej v petek nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči v Šentjerneju. Na kraju so opravili ogled in ugotovili, da je 97-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v peško, ki je cesto pravilno prečkala.

Peška na prehodu
Peška na prehodu
FOTO: Shutterstock

Peška se je v nesreči lažje poškodovala. Policisti so povzročitelju zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magnezij400
04. 08. 2026 11.43
A je imela slušalke pa ko zgubljena kura gledala v tla?
Odgovori
+4
4 0
Magnezij400
04. 08. 2026 11.44
Tud če imam zele pogledam levo ali desno enim je pa vseeno za svoje življenje ker so depresivni in zblojeni hodijo po svetu
Odgovori
+2
2 0
suleol
03. 08. 2026 17.33
sigurno je bil od neke bogate familije da so mu na lepe oci podalseval izpit
Odgovori
+2
4 2
oberkreiner
03. 08. 2026 15.25
Bo dočakal rok plačila kazni?
Odgovori
+3
4 1
Pajki
03. 08. 2026 13.57
97-letnik nima kaj vozit.
Odgovori
+4
6 2
Ferdo76
04. 08. 2026 12.37
Ti boš tudi enkrat star....mimogrede kolk nesreč pa povzročijo mladi vozniki.
Odgovori
+2
2 0
bandit1
05. 08. 2026 17.48
Ferdo, te starosti ne bo dočakal, ker bo prej spustil perje na el skuterji ali s slušalkami v ušesih in mobitelom v roki.
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+1
1 0
Shpinell
03. 08. 2026 13.54
Moje mnenje je, da bi morali po okrog 70tem letu ljudje po zakonu morali opravljati zdravniške preglede na vsake toliko časa in pa par ur odvozit, da se vidi ali je oseba še vedno zmožna voziti avto ali ne.
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+6
10 4
čevapgpt
03. 08. 2026 12.26
pa izpit tud pobrat za vedno, pa plombo na premozenje do konca zdravljenja peške.
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-9
6 15
Trump
03. 08. 2026 13.01
Dihaj malo...
Odgovori
+8
9 1
periot22
03. 08. 2026 18.30
čevapgpt kaj misliš da se tebi to ne more zgoditi glede na današnji čas ko pešci brezglavo letajo čez cesto brez da pogleda levo in desno!!!!!!!!!!?
Odgovori
+3
3 0
Desniprepad
04. 08. 2026 09.15
Ja gledajo samo telefone z slušalkami na glavi ne tisto kar bi morali gledati pa ne. Nas so pred 40 leti vedno učili prepričaj se da je prečkanje ceste varno in šele nato čez cesto. Sedaj pa kar na prehod kljub temu da je avto 2 m pred prehodom z xx km/h češ saj imam prednost. Ko je trk ima vedno v prednost tisti, ki ima večjo maso.
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+2
2 0
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