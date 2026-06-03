Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

99-letnica zazidana v steno, pokojnina prihajala še leta

Dunaj, 03. 06. 2026 18.21 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
N.Š.
Starka

Avstrijske kriminaliste zaposluje eden najbolj nenavadnih in pretresljivih primerov zadnjih let. V hiši v kraju Münchendorf južno od Dunaja so namreč v steni ob stopnišču, ki vodi v klet, odkrili močno razpadlo truplo 99-letne ženske. Preiskovalci domnevajo, da bi lahko bilo tam skrito že več let, morda celo skoraj desetletje.

Primer je prišel na dan po prijavi sorodnikov, ki so pogrešali starejšo žensko. Ko so gasilci po naročilu oblasti odprli vrata hiše, so policiji pri iskanju pomagali posebej izurjeni psi za odkrivanje trupel. Ti so hitro usmerili preiskovalce v steni ob kletnem stopnišču.

Za zidom je preiskovalce čakalo srhljivo odkritje. Našli so mumificirane posmrtne ostanke ženske, ki bi čez nekaj tednov praznovala svoj 100. rojstni dan.

Münchendorf, kraj s približno 3000 prebivalci v bližini Dunaja, je po odkritju pretresen. Več domačinov je novinarjem povedalo, da so žensko poznali, vendar je že vrsto let niso videli.

Sosedi pripovedujejo, da se je pri hiši občasno pojavil njen sin, ki naj bi opravljal različna vzdrževalna dela. O njem domačini vedo zelo malo.

Po neuradnih informacijah naj bi ženska v času smrti v rokah držala rožni venec, vendar policija teh navedb za zdaj ni potrdila.

Nekaj olajšanja je skupnosti prinesla novica, da obdukcija ni pokazala znakov nasilne smrti. Kljub temu pa je primer pretresel tudi preiskovalce, ki želijo nujno zaslišati sina pokojne, a ta naj bi se že dalj časa nahajal v tujini. Po njihovem mnenju pa bi lahko pojasnil okoliščine smrti in dogajanje v letih po njej.

Čeprav dokazov o umoru za zdaj ni, se vse bolj krepi sum morebitne goljufije s socialnimi prejemki.

Po informacijah avstrijskega časnika Kronen Zeitung naj bi namreč pokojnina pokojne še naprej prihajala tudi po njeni smrti. Prav zaradi tega preiskovalci preverjajo možnost, da je bilo truplo namenoma skrito, da smrt ne bi bila prijavljena pristojnim organom.

Koliko časa je ženska dejansko mrtva, za zdaj ni znano. Preiskovalci ocenjujejo, da je od smrti do okritja minilo več let.

Odkritje v Münchendorfu prihaja le nekaj dni po drugem odmevnem primeru v Avstriji. V zapuščenem nekdanjem gostišču v Salzburgu so namreč našli dve razpadli trupli.

Čeprav primera nista povezana, sta v javnosti ponovno odprla vprašanja o osamljenosti starejših ljudi in o tem, kako je mogoče, da nekdo izgine za več let, ne da bi to kdorkoli opazil.

pokojnina prevara smrt

V dveh dneh na območju Celja kar štirje primeri spletnih goljufij

24ur.com V Nemčiji na domu hčere našli mumificirano truplo njene mame
24ur.com 'Policistu' izročila 100.000 evrov in nakit. Ko je sprevidela prevaro, je umrla
24ur.com V Čadrgu po naključju odkrili več tisočletij stare hlode jelke
Cekin.si Upokojenka zadela milijone, dobitni listek pa je skrila v ...
24ur.com Najdba na Vipavskem bi lahko odstranila tančice s 1600 let stare skrivnosti
24ur.com Vodstvo bolnišnice: opravičujemo se družinam, trupla so res ležala na tleh mrtvašnice
24ur.com V stanovanju našli mrtvo 67-letnico, prijeli 40-letnega osumljenca
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gmajna
03. 06. 2026 20.18
Kaj pa če se je sama zazidala
Odgovori
0 0
jurist
03. 06. 2026 20.11
najbolj žalostno je to, da so sorodniki sporočili, da pogrešajo starejšo žensko. Kakšni sorodniki so to, če so jo začeli pogrešati po nekaj letih?? Torej jo je vrsto let ''obiskoval'' samo sin. žalostno. in kaj takega se bo z leti začelo dogajat tudi pri nas. postajamo odtujeni od bližnjih. dodamo še klasične slovenske medsosedske in dediščinske spore pa smo tam. tukaj je pa mentaliteta balkanskih držav veliko boljša. familija in odnosi še zmeraj nekaj veljajo...
Odgovori
+1
1 0
Tufu
03. 06. 2026 19.44
Zato pa je treba pokojnine ukinit.. namesto da.mi drzava jemlje skoraj 300€ na mesec naj meni raje da. Pa bom že sam vlagal in ko umrem milijoni ostanejo
Odgovori
-1
2 3
Watcherman
03. 06. 2026 19.51
Pokojnine,da je treba ukiniti pa ti niti normalen nisi?.Lp
Odgovori
+1
2 1
August Landmesser
03. 06. 2026 19.22
čudno...janševiki krulijo da je v Avstriji med in mleko...in red...Očitno lažejo, kar je njihova konstanta
Odgovori
-3
4 7
Naiskreni
03. 06. 2026 19.39
sistem deluje, ljudje so pa zglajzani, tako kot v vseh ostalih balanskih drzavah, kjer sistem ne deluje.
Odgovori
+1
2 1
asdfghjklč
03. 06. 2026 19.13
Tisti, ki je odgovoren, rabi v zapor za 50 let ... do tedaj ne bo reda. Vsak bo premislil .. ali tistih par let penzije ali 50 let gniljenja v zaporu?
Odgovori
-2
2 4
flojdi
03. 06. 2026 18.59
Pohlep ali nesposobnost
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
Portal
Dojenčica slovenske vplivnice nasmejala splet
Hči Jessice Albe zaključila šolanje in odhaja na prestižni Yale
Hči Jessice Albe zaključila šolanje in odhaja na prestižni Yale
Video, ki topi srca: Tako je deček reagiral na svoje težko pričakovano darilo
Video, ki topi srca: Tako je deček reagiral na svoje težko pričakovano darilo
Ne boste verjeli, kako je ime njegovemu sinu
Ne boste verjeli, kako je ime njegovemu sinu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti v kopalkah
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
vizita
Portal
Tihi srčni infarkt: Simptomi, ki jih nikakor ne smete spregledati
Kaj vam sporočajo akne in zakaj se pojavljajo le na določenih delih obraza
Kaj vam sporočajo akne in zakaj se pojavljajo le na določenih delih obraza
5 napak, ki uničujejo vaše sklepe
5 napak, ki uničujejo vaše sklepe
Tihi junaki vsakdana, ki pogosto ostanejo spregledani
Tihi junaki vsakdana, ki pogosto ostanejo spregledani
cekin
Portal
Teden na plaži dražji od nastanitve - turisti presenečeni nad cenami v Italiji
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
moskisvet
Portal
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
dominvrt
Portal
Klopi lahko v stanovanju preživijo več dni – tukaj jih je največ
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Že ves čas narobe uporabljate klimo?
Že ves čas narobe uporabljate klimo?
okusno
Portal
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
voyo
Portal
V nevarni modrini 2
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744