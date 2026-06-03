99-letnica zazidana v steno, pokojnina prihajala še leta

Primer je prišel na dan po prijavi sorodnikov, ki so pogrešali starejšo žensko. Ko so gasilci po naročilu oblasti odprli vrata hiše, so policiji pri iskanju pomagali posebej izurjeni psi za odkrivanje trupel. Ti so hitro usmerili preiskovalce v steni ob kletnem stopnišču.

Za zidom je preiskovalce čakalo srhljivo odkritje. Našli so mumificirane posmrtne ostanke ženske, ki bi čez nekaj tednov praznovala svoj 100. rojstni dan.

Münchendorf, kraj s približno 3000 prebivalci v bližini Dunaja, je po odkritju pretresen. Več domačinov je novinarjem povedalo, da so žensko poznali, vendar je že vrsto let niso videli.

Sosedi pripovedujejo, da se je pri hiši občasno pojavil njen sin, ki naj bi opravljal različna vzdrževalna dela. O njem domačini vedo zelo malo.

Po neuradnih informacijah naj bi ženska v času smrti v rokah držala rožni venec, vendar policija teh navedb za zdaj ni potrdila.

Nekaj olajšanja je skupnosti prinesla novica, da obdukcija ni pokazala znakov nasilne smrti. Kljub temu pa je primer pretresel tudi preiskovalce, ki želijo nujno zaslišati sina pokojne, a ta naj bi se že dalj časa nahajal v tujini. Po njihovem mnenju pa bi lahko pojasnil okoliščine smrti in dogajanje v letih po njej.

Čeprav dokazov o umoru za zdaj ni, se vse bolj krepi sum morebitne goljufije s socialnimi prejemki.

Po informacijah avstrijskega časnika Kronen Zeitung naj bi namreč pokojnina pokojne še naprej prihajala tudi po njeni smrti. Prav zaradi tega preiskovalci preverjajo možnost, da je bilo truplo namenoma skrito, da smrt ne bi bila prijavljena pristojnim organom.

Koliko časa je ženska dejansko mrtva, za zdaj ni znano. Preiskovalci ocenjujejo, da je od smrti do okritja minilo več let.

Odkritje v Münchendorfu prihaja le nekaj dni po drugem odmevnem primeru v Avstriji. V zapuščenem nekdanjem gostišču v Salzburgu so namreč našli dve razpadli trupli.

Čeprav primera nista povezana, sta v javnosti ponovno odprla vprašanja o osamljenosti starejših ljudi in o tem, kako je mogoče, da nekdo izgine za več let, ne da bi to kdorkoli opazil.