Policija preiskovala rop in odkrila trgovino z ljudmi

Konec junija so policisti na območju Nove Gorice obravnavali rop, v katerem je bila žrtev kitajska državljanka srednjih let. Zamaskiran storilec je od žrtve zahteval gotovino in ji grozil z nevarnim predmetom. "Zaradi strahu in fizičnega napada je žrtev storilcu izročila več sto evrov. Prav tako se je storilec nad žrtvijo fizično znesel, zaradi telesnih poškodb ji je bila kasneje nudena ustrezna zdravniška pomoč v šempetrski bolnišnici," so sporočili iz PU Nova Gorica. Kasneje pa so organi pregona ugotovili še, da je bila Kitajka žrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.

Slovenski policisti so nato v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi in pravosodnimi organi opravili dve hišni in eno osebno preiskavo na območju Italije in zasegli dokazni material, ki so ga nato priložili kazenski ovadbi. "Istočasno so potekale hišne preiskave tudi v Sloveniji oz. na Goriškem, kjer so kriminalisti prav tako zasegli in zavarovali še dodatne dokaze, ki so podkrepili sum kaznivega dejanja trgovine z ljudmi."

V začetku decembra so nato v okviru obsežne in zahtevne kriminalistične preiskave novogoriški kriminalisti odvzeli prostost 63-letni državljanki Kitajske in jo 3. decembra letos s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja trgovina z ljudmi privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zoper osumljeno državljanko Kitajske odredila pripor.

Kriminalisti so nadaljevali še z zbiranjem dokazov in obvestil o prej omenjenem ropu in na podlagi dokazov zoper 38-letnega slovenskega državljana podali kazensko ovadbo. "Ker se osumljeni trenutno nahaja v priporu zaradi suma storitve več kaznivih dejanj ropov na območju italijanske republike, so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica zoper osumljenca na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podali kazensko ovadbo po redni poti," so še sporočili iz PU Nova Gorica.