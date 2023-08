Večerno reševanje s Triglava: tema ujela Slovaka in Kanadčana

Popoldne sta pri sestopu s Triglava, med Triglavom in Triglavsko Škrbino, obtičala mama in sin, ki nista več upala nadaljevati poti. Dežurna ekipa GRS Brnik je nepoškodovana planinca s helikopterjem rešila iz stene in prepeljala v dolino. Gorski reševalci GRS Bovec so bili v času intervencije v pripravljenosti na bovškem letališču.

Malo po 14. uri sta se v severni steni Cmira, v občini Kranjska Gora, zaplezala hrvaška alpinista. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS Brnik so lažje poškodovanega alpinista, ki sta bila ustrezno opremljena, oskrbeli na kraju in nato oba s pomočjo helikopterja prepeljali v dolino.

Megla pa je pot proti Storžiču prekinila dvema tujima pohodnikoma, ki nista mogla naprej. Gorski reševalci GRS Tržič in dežurna ekipa GRS Brnik so ju locirali ter s pomočjo helikopterja SV nepoškodovana prepeljali do Doma pod Storžičem.

Slovaka in Kanadčana ujela tema

Reševalci so bili na delu tudi zvečer, ko so se v severni steni Triglava, v Skakaši smeri, zaplezali trije tuji planinci, in sicer 33- in 31-letna državljana Slovaške in 46-letni Kanadčan, ki so v steno vstopili pozno. "Ker so plezali zelo počasi jih je ujela tema, opreme za bivakiranje pa niso imeli, so zaprosili za pomoč," so sporočili kranjski policisti. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS Brnik so jih s pomočjo helikopterja Slovenske vojske nepoškodovane prepeljali v dolino.

Zvečer pa so reševalci GRS Bohinj prvo pomoč nudili planinki, ki je omagala na poti proti Rudnemu polju in jo prepeljali do njenega vozila v dolini.

Gorska reševalna zveza Slovenije zato opozarja, naj bo varnost v hribih na prvem mestu. Pohodniki naj izbirajo cilje, ki so prilagojeni njihovim sposobnostim, v gore pa naj se odpravljajo le ustrezno opremljeni. Kljub lepemu vremenu je treba spremljati tudi vremenske razmere.