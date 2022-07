Voznika tovornjaka s poškodovanimi pnevmatikami so izločili iz prometa

Pri kontroli je policist ugotovil, da je na priklopnem vozilu sedem pnevmatik izrabljenih in poškodovanih.

V ponedeljek je policist Postaje mejne policije Jelšane v okviru poostrenega nadzora nad vozniki tovornih vozil kontroliral 34-letnega voznika tovornega vozila, državljana Bosne in Hercegovine, zaposlenega pri hrvaškem podjetju.

Vozniku je izrekel globo v višini 400 evrov, pravni osebi pa v višini 2000 evrov. Vozilo so izločili iz prometa do odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, so sporočili iz PU Koper.