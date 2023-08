Zahtevno reševanje na Storžiču: planinec zdrsnil v megli, nemška turistka onemogla

Slovenski planinec, sicer z ustrezno opremo, je na vrhu zahodnega grebena zdrsnil in padel s poti ter se poškodoval. Ker je bil kraj nesreče v bazi oblakov in zato nedostopen s helikopterjem, je policijska posadka v treh poletih do višine 1600 metrov pripeljala več gorskih reševalcev in njihovo opremo. Od tam so reševalci 300-metrsko pot do ponesrečenca nadaljevali peš in ga do zgodnjega večera po zahtevnem terenu s pomočjo vrvne tehnike prenesli pod meglo. Ponesrečenca so nato dvignili s helikopterjem in ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Po opravljenem prevozu se je policijska posadka na območje Storžiča vrnila še po gorske reševalce.

V zadnjih nekaj dneh je to že tretji dogodek na območju Storžiča. Še dva sta se zgodila minuli vikend v soboto, ko se je v enem primeru že zgodaj zjutraj poškodovala slovenska pohodnica pri vzponu na Storžič skozi Žrelo. Zdrsnila je na mokrih skalah in padla. Ujel jo je drug pohodnik, ki ji je s tem morda celo rešil življenje. Gre namreč za zelo izpostavljen skalnat teren. V drugem primeru je isti dan popoldne v paniki na Storžiču onemogla nemška turistka. Sobotni reševanji je opravila helikopterska posadka Slovenske vojske z GRZS ekipami, so sporočili s PU Kranj.