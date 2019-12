Abramov ostaja za zapahi: sodišče znova podaljšalo pripor

Kot je za STA danes potrdil njegov odvetnik Mitja Pavčič, bo Sebastien Abramovostal v priporu, potem ko mu ga je sodišče vnovič podaljšalo za dva meseca. Prejšnji sklep o podaljšanju pripora za Abramova je bil izdan 2. oktobra.

Kot je pojasnil Pavčič, so mu pripor, ki lahko sicer traja največ dve leti, podaljšali zaradi podanih pripornih razlogov, predvsem ponovitvene nevarnosti.

Obtožnica, ki je bila vložena zadnji dan julija zaradi poskusa zavarovalniške goljufije z odžagano roko proti Abramovu, njegovemu dekletu Juliji Adlešič ter njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču, je pravnomočna.

Kot izhaja iz obtožnice, so Adlešičeva, Abramov in Huskićeva obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufije, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zaporne kazni.

Sodnica je sicer ugodila predlogu obrambe in iz spisa izločila nekatere dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Gre za zapisnike o zaslišanju staršev Adlešičeve ter izvedenska mnenja, podana tudi na podlagi izjav njenih staršev.