Abramov sporočil Juliji: Moj odgovor je 'da', poročil se bom s teboj

Na okrožnem sodišču se je ob 9. uri začelo nadaljevanje glavne obravnave za Julijo Adlešič, Sebastiena Abramova, Gorazda Colariča in Tinko Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi Odrezana roka. Medtem ko je Adlešičeva na sodišče prvič prišla iz hišnega pripora, so Abramovu pripor podaljšali še za dva meseca, čeprav je sam prosil, da mu ga kar do konca postopka.

Sojenje je poleg obravne zaznamovala nenavadna poteza Sebastiena Abramova. Med obravnavo je Abramov sodnici namreč rekel, da glede na to, da nima stikov s svojo Julijo, bi ji rad preko sodišča sporočil, da je njegov odgovor 'da', da se bo poročil z njo. Glede na to, da Adlešičeva in Abramov ne smeta biti v stiku, ni jasno, kdaj ga je Adlešičeva zaprosila za roko.