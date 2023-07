Abramov v zadevi Sara Veber ostaja v priporu

Sebastienu Abramovu, ki ga je celjsko okrožno sodišče ta mesec spoznalo za krivega umora nekdanjega dekleta Sare Veber marca 2015, so podaljšali pripor do nastopa zaporne kazni, so povedali na celjskem tožilstvu. Zaporna kazen za umor Vebrove, ki so mu jo izrekli 7. julija, namreč še ni pravnomočna.

icon-expand Sebastien Abramov na sojenju FOTO: Svet Sodišče na prvi stopnji je Abramovu za umor Vebrove izreklo 27 let zapora, ob upoštevanju predhodne kazni na drugih sodiščih pa enotno 30-letno zaporno kazen. Abramov je bil namreč na žalskem okrajnem sodišču pravnomočno obsojen tudi zaradi goljufije na škodo Sarine mame Nade Veber, prestati pa mora še nekaj mesecev zapora po pravnomočni sodbi iz novembra leta 2021 v zadevi odrezana roka, za katero je obsojen na dve leti in pet mesecev zapora. Kot so za STA povedali na ljubljanskem okrožnem sodišču, so Abramovu že posredovali poziv za prestajanje preostanka zaporne kazni v zadevi odrezana roka. "Po razpoložljivih podatkih je celjsko okrožno sodišče kazen tukajšnjega sodišča vštelo v enotno kazen, ki pa še ni pravnomočna, in je odločitev, ali bo obsojenec nadaljeval s prestajanjem preostanka kazni kot samostojne kazni, odvisna od tega, kakšna bo pravnomočna odločitev," so še dejali na ljubljanskem okrožnem sodišču. Zagovornik Abramova, postavljen po uradni dolžnosti, odvetnik Dušan Tanko, je po izreku sodbe za umor Vebrove napovedal pritožbo na sodbo, in sicer tako na vsebino kot na višino kazni. Meni, da bi ga moralo sodišče oprostiti.