Celjsko tožilstvo zahteva dopolnitev preiskave umora Sare Veber

O vložitvi obtožnice zoper Abramova bo odločeno po dopolnitvi preiskave, je za STA danes povedala vodja celjskega okrožnega tožilstva Simona Kuzman-Razgoršek . O zadevi sta danes poročala časnika Delo in Slovenske novice .

Okoliščine smrti Sare Veber so policisti preiskovali vse od tragičnega dogodka pred štirimi leti. Sprva je preiskava potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, štiri leta po dogodku pa so celjski kriminalisti Abramova konec aprila letos kazensko ovadili.

Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja lani zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora.