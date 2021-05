Abramov in Adlešičeva naj bi pred upniki skrila več kot 40.000 evrov

Abramov je na sodišče prispel iz pripora, kjer čaka še na sojenje za umor na zahrbten oziroma grozovit način. Z nekaj minutami zamude je v sodno dvorano prišla tudi njegova zaročenka, Julija Adlešič, obdolžena zaradi enakih dejanj. Še vedno skriva svojo levo roko, ki si jo je leta 2019 odrezala s krožno žago.

Zdaj jo toži devet upnikov, saj naj bi med prisilno izvršbo prikrila del premoženja.

"V postopku osebnega stečaja, ki velja za neko obliko izvršbe, sta razpolagala s premoženjem, o katerem nista seznanila stečajnega upravitelja,"pravi okrajna državna tožilka Janja Potisk.

Medtem ko je imela do njih več kot 60.500 evrov dolga, je imela v mobilni denarnici dobrih 10.600 evrov, dolg Abramova okoli 20 upnikom pa je bil dobrih 148.500 evrov. Prav tako je z mobilno denarnico prikril skoraj 32.700 evrov. To so odkrili, ko so zaznali sumljive transakcije, medtem ko sta bila že v stečajnem postopku, in to so prijavili uradu za preprečevanje pranja denarja.

"Vmes je veliko pravnih problemov, tudi vprašanje nedovoljenega pridobivanja dokazov, kar nekaj resnih pravnih zapletov. Tako da v tej fazi vsebinsko ne morem komentirati, ker bi razkril taktiko obrambe," pa odgovarja zagovornik Ambramova Mitja Pavčič.