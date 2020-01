Abramovu podaljšali pripor še za dva meseca

Obtožnica, ki je bila zaradi poskusa zavarovalniške goljufije z odžagano roko konec julija lani vložena proti Sebastienu Abramovu, njegovemu dekletu Juliji Adlešič ter njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču, je pravnomočna.

Adlešičeva, Abramov in Huskićeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zapora.

Adlešičeva si je januarja lani odžagala levo roko. Trdila je, da je šlo za nesrečo, a po mnenju tožilstva je to storila namerno, da bi dobila visoko odškodnino od zavarovalnic.

Abramov je namreč Adlešičevo pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji po pisanju medijev skupno pripadlo kar 1,22 milijona evrov odškodnine.

Sodnica je sicer v primeru z odžagano roko ugodila predlogu obrambe in iz spisa izločila nekatere dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Gre za zapisnike o zaslišanju staršev Adlešičeve ter izvedenska mnenja, podana tudi na podlagi izjav njenih staršev.