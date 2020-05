Afera odrezana roka: obravnava zaključena že po 30 minutah

Na zatožne klopi ljubljanskega okrožnega sodišča so znova sedli Sebastien Abramov, Julija Adlešič ter Abramovi starši, ki so obtoženi več kaznivih dejanj iz afere odrezana roka. A sojenje so prekinili po vsega 30 minutah. Abramova starša sta se namreč pritožila, da nista pravočasno prejela vabila na obravnavo. Po zakonu mora namreč od prejema vabila in samo obravnavo miniti osem dni, a ker pošte so nedavnega nista dvigovala, ta pogoj tako ni bil izpolnjen. Je pa bila zaradi ukrepov proti koronavirusu obravnava tudi sicer videti nekoliko drugače.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bi se danes moralo nadaljevati sojenje oziroma začeti glavna obravnava v tako imenovani 'zadevi odrezana roka'. Na zatožne klopi so ob 9. uri sicer znova sedli Sebastien Abramov, Julija Adlešič ter Abramovi starši - Gorazd Colarič in Tinka Huskić Colarič, a obravnava se je zaključila že po dobre pol ure.

Sodnica Dvornikova je danes Huskićevi in Colariču očitala, da ne dvigujeta sodne pošte, zato si je sodišče pri vročitvi vabil pomagalo z detektivi. Oba sta očitek zanikala. Ker je Huskićeva vabilo dobila le pet dni pred današnjim načrtovanim začetkom glavne obravnave, je skupaj s svojo zagovornico Barbaro Eloro Kovič zahtevala prestavitev začetka.

Vabilo mora biti vročeno najmanj osem dni pred obravnavo Obramba Huskićeve se je namreč pritožila , da obtožena vabila na obravnavo ni prejela pravočasno. Kot je bilo slišati na sodišču, pošte sicer tako omenjena kot Colarič naj ne bi dvigovala – slednjemu jo je nato vročil detektiv. Od časa, ko pa sta pošto vendarle prejela oziroma dvignila, pa do današnje obravnave pa je tako minilo pet dni. Zakon o kazenskem postopku sicer zahteva, da mora med prejemom vabila in samo obravnavo preteči najmanj osem dni. Sodnica Marjeta Dvornik je zaradi težav z vročanjem vabil obtoženim začetek tako prestavila na prihodnji petek, 24. aprila.

Na zatožno klop je danes znova sedla Julija Adlešič. FOTO: Damjan Žibert

Zaradi nujne razdalje med ljudmi obravnava v največji sodni dvorani Zaradi ukrepov proti koronavirusu pa je bila obravnava tudi sicer videti nekoliko drugače. Ker je bilo predvideno, da bo na obravnavi precej udeležencev, med katerimi mora biti vsaj meter in pol razdalje, je bila obravnava v največji razpravni dvorani na Tavčarjevi. Vsi so prav tako morali nositi maske in rokavice, ter se na vhodu razkužiti. Kot je že včeraj pojasnila predstavnica Okrožnega sodišča v Ljubljani Mateja Jazbec, so prisotne v hramu pravice k temu napotili tudi sodni policisti.

FOTO: Damjan Žibert

Abramovu in Adlešičevi podaljšali pripor do konca maja Abramov in Adlešičeva sta zaradi ponovitvene nevarnosti od 8. marca lani v priporu. Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča jima je konec marca vnovič podaljšal pripor, in sicer do 27. maja. Tudi tokrat je bil razlog ponovitvena nevarnost. Obtožnica je bila proti Abramovu, njegovima staršema ter Adlešičevi vložena konec julija lani, in sicer zaradi poskusa zavarovalniške goljufije z odžagano roko. Abramov, Adlešičeva in Huskićeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim kazen do osem let zapora. Vsi štirje so na predobravnavnem naroku zanikali krivdo.

Spomnimo: Obtožnica Abramovu, njegovemu dekletu Adlešičevi ter njegovima staršema Huskićevi in Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Adlešičeva si je januarja 2019 odžagala levo roko. Trdila je, da je šlo za nesrečo, a je po mnenju tožilstva to storila namerno, da bi dobila visoko odškodnino od zavarovalnic. Abramov je namreč Adlešičevo pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji skupno pripadlo kar 1,22 milijona evrov odškodnine.

Z več zavarovanji, sklenjenimi tik pred dejanjem, bi trajna Julijina invalidnost prinesla več kot milijon evrov odškodnine. Iz spisa pa so že romali nekateri dokazi – zaslišanji Julijinih staršev in z njimi povezana izvedeniška mnenja, ker preiskovalna sodnica Adlešičevih ni podučila, da proti hčerinemu partnerju nista dolžna pričati. Obtožnico zoper četverico je tožilstvo vložilo konec julija lani.