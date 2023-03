Afera smejalni plin: eden izmed obtoženih krivdo priznal

Danes so se pred novogoriškim sodiščem zagovarjali Marjan Orel in Vinko Jazbec, ki sta bila v času gradnje odgovorna za nadzor gradbenih del, in Damjan Grilj, ki je montiral stojala z medicinskimi plini.

Grilju obtožnica očita, da je v urgentnem bloku Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici z opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi, iz malomarnosti povzročil nevarnost za življenje ljudi, kar je imelo za posledico smrt najmanj dveh oseb, ki sicer ob obravnavi na urgenci nista bili življenjsko ogroženi.

V zagovoru je Grilj povedal, da je bilo njegovo podjetje odgovorno za postavitev stojal, za kar ima tudi pooblastilo proizvajalca po zaključenem internem izobraževanju. Vendar ni bil on tisti, ki je priklapljal dovode za različne medicinske pline na stojalo, to so opravili zaposleni družbe Medicop. Zato se ne čuti krivega za napako, ki je pripeljala do smrti vsaj dveh ljudi, je dejal.