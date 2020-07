Afganistancu zasegli treking kolo

Policisti Policijske postaje (PP) Ilirska Bistrica so 24. julija popoldne v Topolcu obravnavali državljana Afganistana, ki je vozil kolo, za katerega ni znal pojasniti, kje in kako ga je dobil, so nam sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Policisti so ugotovili, da gre za treking kolo znamke Trek 7500 FX, črno-rdeče barve. Na kolesu sta bili dve torbici, v eni so bili zračnica, preklopni nož in ključ imbus, v drugi pa odsevnik in razpršilo za polnjenje pnevmatik. Kolo so mu zasegli in ga shranili na PP Ilirska Bistrica, so pojasnili s PU Koper.