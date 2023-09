Afganistanec porinil slovenskega policista, ta padel in si zlomil rebro

V tistem trenutku je eden od Afganistancev porinil policista, ta pa je izgubil ravnotežje in padel na železniški tir. Utrpel je zlom rebra, prejel pa je tudi udarec v koleno. Na kraju so mu nudili zdravniško pomoč.

Policist je v soboto zvečer v mešani patrulji skupaj s hrvaškima policistkama opravljal kontrolo mednarodnega vlaka Reka–Ljubljana na železniški postaji Šapjane na Hrvaškem. V postopku ugotavljanja identitete treh državljanov Afganistana, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje v schengenskem območju, so policisti osebe pospremili z vlaka proti službenemu vozilu.

Tujci so po dogodku zbežali, v nedeljo pa so jih izsledili policisti v Ilirski Bistrici. Gre za moške, stare 21, 18 in 19 let. V postopku sodelujejo tudi kriminalisti PU Koper.

Afganistance je slovenska Policija danes predala hrvaškim organom, kjer bo zoper njih potekal predkazenski postopek zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja na škodo slovenskega policista, so še sporočili s PU Koper.