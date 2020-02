Ajdovski Šved se napada na francoskega turista ne spomni

S pomočjo prevajalke za švedski jezik je 19-letnik sodnici povedal, da ga v priznanje ni nihče silil, saj je proti njemu veliko dokazov, ki kažejo, da je poskus uboja, velike tatvine in poškodovanje tuje lastnine res zagrešil on. Dejanja pa da se ne spominja, ker je bil pod vplivom drog in alkohola.

Spomnimo, kaj se je zgodilo septembra lani. 64-letni državljan Francije je parkiral osebno vozilo pred vhodom v hotel v Ajdovščini, nato pa sta skupaj s partnerico iz prtljažnega prostora avtomobila začela jemati prtljago. Storilec je bil tedaj v neposredni bližini in je nekaj kričal. Francoski državljan ga je pogledal, ta pa se mu je nato hipoma približal, nanj zakričal oz. ga nagovoril v angleškem jeziku ter ga brez razloga napadel z nožem in ga pri tem porezal po vratu. Oškodovanec se je uspešno ubranil še enega njegovega napada. Vpitje njegove partnerice je slišal eden od gostov hotela in stekel do poškodovanega. Takrat je storilec z napadom prenehal in peš pobegnil neznano kam.

V okviru preiskovanja omenjenega dogodka so policisti pridobili dokaze, da je 19-letnik storil še več hujših premoženjskih kaznivih dejanj. Osumljeni je sicer na območju naše države živel štiri mesece neprijavljen. Pred tem je živel na Švedskem, kjer so ga že obravnavali zaradi različnih kršitev s področja prepovedanih drog in nasilja.