Akcija preverjanja pnevmatik: večina vozil ni pripravljenih na zimo

Škofjeloški policisti so z lokalnim vulkanizerjem danes izvedli preverjanje pripravljenosti vozil in pnevmatik na zimske razmere. Snega sicer še ni, vendar že prihaja do večjih temperaturnih sprememb, občutnega nižanja temperature in slabšanja oprijema pnevmatike s podlago. Večina voznikov in vozil vsaj po današnji akciji na to še ni pripravljenih.

Čeprav še ne sneži, se s kombinacijo megle, nizkih temperatur in mokre ceste že pred 15. novembrom približujemo pravim zimskim razmeram. Zato je čas, ko vozniki letne pnevmatike že lahko zamenjajo z zimskimi.

Skozi preventivni pregled se je danes zapeljalo okoli 40 vozil. Večina vozil po ugotovitvah še ni pripravljenih na zimo, saj je samo ena desetina vozil že imela nameščene zimske pnevmatike. Od slednjih se jih večina z zimskimi pnevmatikami vozi celo leto.

Ugotovljeni so bili tudi posamezni primeri izrabljenih pnevmatik, v enem primeru je šlo celo za zimske pnevmatike. Najstarejša je bila stara osem let. Na vseh vozilih so bile sicer pnevmatike pravilno nameščene.