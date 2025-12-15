Če prepoznate nakit in je vaš, policisti prosijo, da to sporočite Policijski postaji za izravnalne ukrepe Celje, in sicer na telefonsko številko 03 818 54 90.
Črna kronika
Ali pogrešate nakit? Policisti iščejo lastnike
Policisti PP za izravnalne ukrepe Celje so pri osebi, ki so jo imeli v postopku, našli več kosov nakita. Ker ni znala pojasniti izvora, so ji policisti zasegli nakit.
