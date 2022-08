Požar na Krasu pogašen, gasilska straža ostaja v sklopu požarne

Po 17 dneh boja s požari na Krasu je stanje pod nadzorom. Ker je žarišč bistveno manj, kot jih je bilo, je gasilsko stražo v nedeljo izvajalo le še deset gasilcev. Vodja intervencije Simon Vendramin je predstavil trenutne razmere. Povedal je, da je požar je pogašen, gasilska straža pa bo do obilnejšega dežja ostala na območju.

Od julijskega petka, ko je na goriškem Krasu prvič zagorelo, je minilo 17 dni. Sobota je ponudila zatišje pred viharjem, v nedeljo pa je dokončno izbruhnil največji katastrofalni požar v naravnem okolju v zgodovini Slovenije. Mineva tudi 15 dni od aktivacije državnega načrta in sedem dni gasilske straže. Danes so torej sporočili veselo novico: "Požar je pogašen". Gasilska straža požarišča pa vseeno ostaja vsaj do obilnejšega deževja. Še vedno je namreč razglašena velika požarna ogroženost, računajo na pomoč okoliških gasilskih društev, ne le matičnega. Skupine dveh ali treh gasilcev se bodo večkrat na dan zapeljale po tem območju. Tega bodo sicer skušali nadzirati tudi iz zraka. Vendramin je ob tem poudaril, da so zelo veseli, da ni zgorela nobena hiša, brez hujših poškodb pa so jo odnesli tudi sodelujoči gasilci. Teren je bil namreč zaradi visokih temperatur in neeksplodiranih ubojnih sredstev iz 1. svetovne vojne zelo nevaren. Na sestanku so se tudi odločili, da bodo poveljniku Civilne zaščite priporočili, da se aktivacija državnega načrta za velike požare prekliče še nocoj.

Pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije je sodelovalo več kot 10.000 prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Po grobih ocenah je pogorelo 3500 hektarov, od tega 2700 hektarov gozda. Sanacija uničenega kraškega gozda se bo najverjetneje začela že jeseni, trajala pa bo vsaj pet let. Če so do požara približno polovico kraških gozdnih površin predstavljali iglavci, bo obnova osredotočena predvsem na sajenje listavcev, saj ti težje zagorijo.