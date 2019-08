Alkoholiziran 41-letnik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal v potok

Celjski policisti so včeraj nekaj čez 18.30 obravnavali prometno nesrečo v Jagnjenici, na območju Policijske postaje Laško. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo jo je povzročil 41-letni voznik osebnega vozila, ki je z mostu zapeljal v potok Sopota.

Voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola in se je v prometni nesreči lažje poškodoval, so iz vozila rešili gasilci. Poleg njega je bil v vozilu 18-letni sopotnik, ki se na srečo ni poškodoval.

Voznika bodo zaradi nevarne vožnje kazensko ovadili.

"Ob 18.31 je Žebniku v občini Radeče osebno vozilo zapeljalo s cestišča in pristalo v bližnjem potoku. Gasilci PGD Sevnica in PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, rešili poškodovani osebi iz vode, jima nudili nujno medicinsko pomoč do prihoda reševalcev, nato pa so pred izvlekom vozila namestili črevesa in pivnike. Ena oseba je bila odpeljana v nadaljnje zdravljenje v SB Celje," pa so na svojem Facebook profilu zapisali gasilci PGD Sevnica.