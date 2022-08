Alpinistki se je pri padcu iztrgal klin, zadržal jo je soplezalec

Poleg tega so na koči pri Doliču dopoldan rešili pohodnika z zdravstvenimi težavami in v drugem primeru še moškega s poškodbo noge. Poškodbo pri pohodnici so obravnavali tudi na Kredarici. Vsem je bila nudena zdravniška pomoč, so sporočili s PU Kranj.

Brez helikopterja pa je bila pomoč nudena tudi plezalki v Dolžanovi soteski, ki je padla v steni in si poškodovala glavo. "Ni uporabljala čelade," so dodali na PU Kranj.

Policisti so opozorili, da počasi že prehajamo k vikendu, ko bodo gore zelo verjetno ponovno oblegane. "Pozivamo k varnim ter odgovornim in pravilnim odločitvam, ki naj bodo prilagojene sposobnostim in opremi posameznika," so zapisali v sporočilo za javnost in dodali, da je letos sicer največ posredovanj v gorah zaradi izgubljenih in onemoglih pohodnikov ter bolezenskih stanj, padcev na poteh in zaplezanih posameznikov.