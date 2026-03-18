Črna kronika

Alžircu za spolni napad na mladoletnika zapor in izgon iz države

Nova Gorica, 18. 03. 2026 10.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Sodišče

Okrožno sodišče v Novi Gorici je 36-letnega Alžirca, ki je oktobra lani v Novi Gorici spolno napadel mladoletnika, obsodilo na leto in osem mesecev zapora in petletni izgon iz Slovenije. Obsojeni, ki je bil pred tem že kaznovan v Grčiji, je krivdo priznal in obžaloval.

Alžirec je bil obsojen zaradi spolnega nasilja nad mladoletnikom, ki ga je zvabil v zapuščene tovarniške prostore v Novi Gorici. Kaznivo dejanje sta mu policista na kraju preprečila.

Tožilstvo je za Alžirca predlagalo dve leti zapora in petletni izgon iz države, sodišče pa mu je izreklo zaporno kazen enega leta in osmih mesecev, pri kazni izgona pa je v celoti sledilo tožilstvu.

Sodišče je po poročanju medijev kot olajševalne okoliščine upoštevalo priznanje, obžalovanje in skrb za mladoletnega otroka, na drugi strani pa je izpostavilo starost oškodovanca.

Po navedbah sodnice je obsojeni izkoristil prijaznost, zaupanje in naivnost oškodovanca za zadovoljitev svojih spolnih potreb. Med oteževalne okoliščine je sodišče štelo tudi njegovo predkaznovanost v Grčiji. Izgon je sodišče izreklo za najdaljše možno obdobje, sodnica je ob tem poudarila, da predstavlja resno grožnjo za javnost in pravni red države, poročajo mediji.

Obsojeni je imel v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito in je bival v Centru za tujce v Ljubljani. 7. oktobra lani so ga prvič privedli pred preiskovalnega sodnika, a jim je po vročitvi sklepa o priporu pobegnil skozi okno in skočil približno šest metrov iz drugega nadstropja.

Preberi še Osumljenega, ki je skočil skozi okno sodišča in pobegnil, našli v Franciji

Francoski policisti so ga na podlagi evropskega naloga za prijetje prijeli 16 dni kasneje ob prečkanju italijansko-francoske meje pri kraju Montgenèvre na 1860 metrih nadmorske višine in pospremili v izročitveni pripor, poročajo mediji. Pred prihodom v Slovenijo je več kaznivih dejanj, med drugim rop, promet z drogami in orožje, zagrešil v Turčiji, Grčiji, Franciji in Švici.

Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Napaka staršev, ki lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
Posnetki, ki dvigujejo temperaturo: kaj se dogaja na slavni plaži?
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
