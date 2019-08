Alžirska migranta ukradla avtomobil in pobegnila v Italijo

V Kubedu sta migranta iz Alžirije, stara 25 in 28 let ukradla avtomobil in se z njim odpeljala proti Italiji. Slovenski policisti so o tem obvestili italijanske kolege, voznika pa so ustavili v Trstu. Migranta so prepeljali v Slovenijo, preiskovalni sodnik pa je zoper njiju odredil pripor.

V soboto okrog 15. ure je domačin iz Kubeda obvestil policiste, da so mu izpred hiše ukradli osebni avto Peugeot 206. "Na kraj smo nemudoma poslali policijske patrulje, ki so vozilu sledile proti Škofijam, nato pa skladno z dogovorom o čezmejnem sodelovanju po avtocesti proti Trstu. Vmes smo obvestili tudi italijanske varnostne organe," je sporočila Anita Leskovec s policijske uprave Koper. Policisti so v skladu z dogovorom o čezmejnem sodelovanju sledili vozilu v Italijo. FOTO: Bobo Policisti so vozilo ustavili v Trstu in ugotovili, da je ukradeno. V vozilu sta bila ilegalna migranta, oba državljana Alžirije, stara 28 in 25 let. V avtomobilu so našli tudi nahrbtnik, ki sta ga Alžirca ukradla drugemu domačinu iz Kubeda. "Oba tujca sta bila pridržana v Italiji, zatem pripeljana v Slovenijo in s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor," je še dodala Leskovčeva.