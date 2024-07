Danes se je od nas po težki bolezni za vedno poslovila naša draga Anita. Zapustila nam je neprecenljivo dediščino v obliki prepoznavne in zaupanja vredne humanitarne organizacije in srčno si želim, da bomo v sodelovanju še naprej zasledovali njeno poslanstvo, širili njene vrednote sočutja, spoštovanja in odgovornosti za šibkejše ter bili tu za otroke, mladostnike in družine v stiski.

Ameriški pesnik, general in pravnik Albert Pike je nekoč zapisal, da, kar smo naredili zase, umre z nami, kar pa smo naredili za druge in svet, ostane za vedno. Anita Ogulin bo z vsemi nami ostala za vedno.

Za vedno bo ostala v mislih in hvaležnosti vseh tistih otrok in družin, ki so zaradi njene neusahljive energije in odločenosti pomagati v svoj vsakdan spet vnesli optimizem, pozitivne misli ter svoja življenja obrnili na bolje. Za vedno bo ostala v mislih odločevalcev, ki so ji zaradi njene neomajne volje in opozarjanja na popravo sistemskih napak v dobro otrok in njihovih družin, enostavno morali prisluhniti in jo nato velikokrat tudi podpreti.

Anita Ogulin

Za vedno bo ostala v mislih vseh Popovcev, ki smo z njo pred 11 leti s projektom Mali koraki za velik cilj, kjer smo tri leta skrbeli, da socialno ogroženim družinam ni bilo treba skrbeti za plačilo položnic, spletli tesne prijateljske vezi, spoštovanje in zaupanje. Za vedno nam bo v mislih ostal oktober 2018. Rek pravi, da je veriga močna toliko, kot je močen njej najšibkejši člen. V naši Verigi dobrih ljudi ni bilo šibkih členov, najmočnejša pa je bila vsekakor Anita Ogulin. S ponosom smo takrat postali in smo še vedno medijski partner te izjemne akcije. Z Anito in Zvezo Anita Ogulin in ZPM (prej ZPM Moste-Polje) smo skupaj izpeljali projekt za ukrajinske otroke, sodelujemo pri oddaji Delovna akcija, skupaj organiziramo prostovoljske akcije, naša ekipa 24UR se že od leta 2016 udeležuje dobrodelnega 24UR veslanja.

Anita Ogulin in Jani Muhič