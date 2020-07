Aretirali moškega, ki je na temnem spletu objavljal otroško pornografijo

Francoska policija je aretirala moškega, ki je osumljen ponujanja in upravljanja pedofilskih vsebin na temnem spletu oziroma t.i.. darknetu. V skritih in nelegalnih globinah 'temnega omrežja' je ponujal strani, ki so vsebovale pornografske fotografije na tisoče odraslih in otrok iz celega sveta.

40-letnika, ki je na temnem spletu objavljal pornografske vsebine, so francoski policisti 7. julija aretirali blizu mesta Bordeaux. Bil je eden izmed desetih najbolj iskanih zločincev na področju otroških seksualnih zločinov na svetu, poroča francoska tiskovna agencijaAFP. icon-expand Temni splet FOTO: Thinkstock Tožilka Frederique Porterie je dejala, da je osumljenec imel najverjetneje tudi aktivno vlogo pri produkciji otroške pornografije in videov. Po zaslišanju so ga obtožili še posilstva mladoletnika in spolnega napada na 15-letnika. Osumljeni je vse obtožbe priznal.