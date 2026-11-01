Aretiran ključni mož srbske policije in Vučićev izbranec

Kričak je v preteklosti vodil policijsko preiskavo po umoru Aleksandra Nešovića - Baje v restavraciji 27. V začetni fazi preiskave je bil med osumljenci tudi Veselin Milić , takratni vodja beograjske policije. Milić je v prijavi trdil, da so mu vodilni v UKP podtaknili povezavo z umorom. Kričaka zdaj sumijo ponarejanja dokazov in pritiskov na obtožence.

Načelnik srbske Uprave kriminalistične policije (UKP) Marko Kričak je bil v nedeljo zjutraj aretiran. Po poročanju Radarja je kazensko ovadbo vložil odvetnik pomočnika direktorja policije Veselina Milića. Na podlagi iste ovadbe so pridržali tudi načelnika Službe za zatiranje kriminala Boška Sekulovića.

Kričak se je prej ukvarjal s prodajo avtomobilov. Njegov hiter vzpon v policijskih in obveščevalnih službah se je začel v drugi polovici vladavine Aleksandra Vučića. Sprva je delal v srbski varnostno-obveščevalni agenciji BIA. Nato je prestopil na notranje ministrstvo, leta 2020 pa se vrnil v BIA. Leta 2022 je postal namestnik poveljnika enote za varovanje določenih oseb in objektov (JZO), leto pozneje pa njen poveljnik.

Javnost je Kričaka spoznala predvsem med študentskimi protesti, ko so njega in enoto JZO številni kritizirali zaradi domnevne brutalnosti. Največ pozornosti je vzbudilo pridržanje več protestnikov v stavbi srbske vlade. Med pričami je bila tudi študentka Nikolina Sinđelić, ki ga je obtožila, da ji je med pridržanjem grozil s posilstvom. Kričak je bil za načelnika UKP imenovan konec lanskega leta kljub nasprotovanju dela strokovne javnosti in nekaterih pripadnikov policije.

Obtožbe o nasilju ga spremljajo tudi v povezavi s preiskavo umora v restavraciji 27. Štirje osumljenci so trdili, da so jih policisti med zaslišanji pretepali. Lastnik restavracije, ki je bil v postopku obtožen, je v svojem pričanju navedel, da je bil med osebami, ki naj bi ga fizično napadle, tudi Marko Kričak.

Kričaka je srbski predsednik Aleksandar Vučić v preteklosti večkrat javno pohvalil. Predstavniki Študentske liste, ki je na nedavnih volitvah premagala vladajočo opcijo, so med drugim zahtevali tudi Kričakov odstop. Ta ga ni ponudil, so ga pa zdaj aretirali njegovi lastni podrejeni.