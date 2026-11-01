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Črna kronika

Aretiran ključni mož srbske policije in Vučićev izbranec

Beograd, 01. 11. 2026 09.54 pred 39 minutami 2 min branja 31

Avtor:
A.K.
Marko Kričak

Načelnik srbske Uprave kriminalistične policije Marko Kričak je bil aretiran na podlagi kazenske ovadbe zaradi suma ponarejanja dokazov in pritiskov na obtožence v odmevni preiskavi umora.

Načelnik srbske Uprave kriminalistične policije (UKP) Marko Kričak je bil v nedeljo zjutraj aretiran. Po poročanju Radarja je kazensko ovadbo vložil odvetnik pomočnika direktorja policije Veselina Milića. Na podlagi iste ovadbe so pridržali tudi načelnika Službe za zatiranje kriminala Boška Sekulovića.

Kričak je v preteklosti vodil policijsko preiskavo po umoru Aleksandra Nešovića - Baje v restavraciji 27. V začetni fazi preiskave je bil med osumljenci tudi Veselin Milić, takratni vodja beograjske policije. Milić je v prijavi trdil, da so mu vodilni v UKP podtaknili povezavo z umorom. Kričaka zdaj sumijo ponarejanja dokazov in pritiskov na obtožence.

Marko Kričak
Marko Kričak
FOTO: MUP RS

Karierni vzpon med vladavino Vučića

Kričak se je prej ukvarjal s prodajo avtomobilov. Njegov hiter vzpon v policijskih in obveščevalnih službah se je začel v drugi polovici vladavine Aleksandra Vučića. Sprva je delal v srbski varnostno-obveščevalni agenciji BIA. Nato je prestopil na notranje ministrstvo, leta 2020 pa se vrnil v BIA. Leta 2022 je postal namestnik poveljnika enote za varovanje določenih oseb in objektov (JZO), leto pozneje pa njen poveljnik.

Javnost je Kričaka spoznala predvsem med študentskimi protesti, ko so njega in enoto JZO številni kritizirali zaradi domnevne brutalnosti. Največ pozornosti je vzbudilo pridržanje več protestnikov v stavbi srbske vlade. Med pričami je bila tudi študentka Nikolina Sinđelić, ki ga je obtožila, da ji je med pridržanjem grozil s posilstvom. Kričak je bil za načelnika UKP imenovan konec lanskega leta kljub nasprotovanju dela strokovne javnosti in nekaterih pripadnikov policije.

Obtožbe o nasilju ga spremljajo tudi v povezavi s preiskavo umora v restavraciji 27. Štirje osumljenci so trdili, da so jih policisti med zaslišanji pretepali. Lastnik restavracije, ki je bil v postopku obtožen, je v svojem pričanju navedel, da je bil med osebami, ki naj bi ga fizično napadle, tudi Marko Kričak.

Kričaka je srbski predsednik Aleksandar Vučić v preteklosti večkrat javno pohvalil. Predstavniki Študentske liste, ki je na nedavnih volitvah premagala vladajočo opcijo, so med drugim zahtevali tudi Kričakov odstop. Ta ga ni ponudil, so ga pa zdaj aretirali njegovi lastni podrejeni.

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Marko Kričak Srbija arestacija UKP Aleksandar Vučić kriminalistična policija Veselin Milić

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KOMENTARJI31

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A1B3
01. 11. 2026 10.41
V Srbiji oblast ponovno prevzema ulična mafija. Politična je padla na kolena. Srbija je vse manjša in manjša, zdaj se bodo tolkli še med seboj
Odgovori
0 0
sivabrada
01. 11. 2026 10.37
Lahko samo ugibamo, koliko se jih bo prišlo skriti v Slovenijo
Odgovori
+0
1 1
DK48
01. 11. 2026 10.37
Lepo,samo tega je toliko,da jih ne očistijo še 10 let.So povezani med seboj kot veriga.
Odgovori
+2
2 0
brabusednet
01. 11. 2026 10.33
Sedaj sem pa prepričan,da so Jnkoviču pošle namere o kaki funkciji v Srbiji.Kdaj pride Vučič na vrsto preden se skrije pri zokiju.
Odgovori
+2
3 1
zlevicosibrišem
01. 11. 2026 10.32
Zanimivo da so komentarji za takšne stvari v tujini omogočeni, ko se je to dogajalo v mandatu prejšnje vlade, to ni bilo mogoče komentirati.
Odgovori
+0
2 2
glavni baja 3
01. 11. 2026 10.32
danes so bili aretirani, jutri popoldne bodo že uživali na prostosti, tako je to v regiji 💸💸💸 talks
Odgovori
-1
1 2
Trnk
01. 11. 2026 10.31
Desničarski mafiji v Srbiji se bliža konec.
Odgovori
+5
7 2
DK48
01. 11. 2026 10.38
Desničarski?
Odgovori
-1
0 1
Rudar
01. 11. 2026 10.29
Tako je pač bilo v jugoslovanskem avtokratskem režimu. Upajmo, da bo zdej bolje. Začeli so konkretno.
Odgovori
+3
5 2
Kameleon Kiddo
01. 11. 2026 10.27
Lustracija
Odgovori
+2
2 0
Observatore kita
01. 11. 2026 10.26
Po faci se vidi da je intelektualc prve kategorije
Odgovori
+5
5 0
A1B3
01. 11. 2026 10.26
Aretacija policistov, ki so nelegalno 'pospravljali' srbske mafijce. To pa ni všeč sedanji oblasti pod vodstvom Žvicerja
Odgovori
-2
2 4
Observatore kita
01. 11. 2026 10.25
👏👏👏
Odgovori
+3
3 0
EU Dig. Cenzura
01. 11. 2026 10.24
Vse kar se dogaja se dogaja orkestrirano po vseh državah EU. Kdor vidi vidi, večina je slepa in bere novice in se veseli da bo sedaj drugače. ISTI so na oblasti ISTIM ljudem odgovarjajo. ŠOU za ljudi nič drugega, da se narod malo pomiri ker misli da bodo spremembe...
Odgovori
-1
3 4
Observatore kita
01. 11. 2026 10.26
😂😂
Odgovori
+1
2 1
EU Dig. Cenzura
01. 11. 2026 10.29
Veliko smeha še naprej ti želim. Upam da si tudi nakupil že hrano in vodo za doma ker ne bo elektrike. Sej tako mediji propagirajo narod...
Odgovori
-1
0 1
BroNo1
01. 11. 2026 10.22
Najslabše kar počno zdaj, Srbija gre v propad, škoda…..
Odgovori
-6
1 7
Observatore kita
01. 11. 2026 10.27
Ja res grejo v propad aretirali so koruptivne policaje 😂😂
Odgovori
+6
7 1
Alergičen na levake
01. 11. 2026 10.22
Vzhodna Evropa je čistke v politiki naredila v devetdesetih, na Balkanu se lepo čisti od severa proti jugu ... Kako hudiča se je slovenskim komoonajzerjem spet uspelo izmuzniti roki pravice ???
Odgovori
+4
8 4
Verus
01. 11. 2026 10.23
Vezi so pregloboke pri nas, prijatelj
Odgovori
+0
4 4
Verus
01. 11. 2026 10.22
Pojma nimam zak se gre, vem samo to, da je v Srbiji folk psihicno nestabilen - velja za vse strani.
Odgovori
-5
1 6
Verus
01. 11. 2026 10.22
Priznajte - ze samo ko slisite "Srbija, srb, srbkinja" pomislite "kaos, tezave, problemi, drama"
Odgovori
-3
1 4
Verus
01. 11. 2026 10.24
Glavno da jim je najvecju izvozni artikel ku**ba in dva mudjahedina hehehe :)
Odgovori
-2
1 3
ares2
01. 11. 2026 10.19
Tega pa resnično ni bilo za pričakovati. Čestitke. Da se, če se hoče.
Odgovori
+9
11 2
yolli
01. 11. 2026 10.17
Poslušam Kneževića ki pravi da bo v Srbiji prišlo do državljanske vojne.... Upam da ne....
Odgovori
+1
4 3
ledr
01. 11. 2026 10.27
Glede na to, da imajo na nasprotni strani Vučiča, je to povsem mogoče in realno. Kot pri nas, če bi se Janšistom zgodilo isto.
Odgovori
-1
1 2
peglezn
01. 11. 2026 10.30
eh, če spremljaš kaj slovensko sceno, zgleda kot da smo že sredi državljanske vojne...
Odgovori
+1
1 0
Oblastljudstvu
01. 11. 2026 10.13
Zgledujmo se po Srbiji, v enem tednu so ocistili vse parazite
Odgovori
+9
12 3
A1B3
01. 11. 2026 10.23
Začnimo pri špageti mafiji
Odgovori
+1
1 0
Dejan Vovk
01. 11. 2026 10.25
ne še.... ampak, lahko so vzgled
Odgovori
0 0
Oblastljudstvu
01. 11. 2026 10.13
Bravo.! Takole se čistka dela
Odgovori
+7
10 3
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