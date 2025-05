Arkliniču za sostorilstvo pri umoru soproge 30 let zapora

Kot smo poročali že, sta po navedbah tožilstva zakonca Arklinič 22. marca 2024 otroke odpeljala k njeni materi in se odpeljala v Slovenske Konjice. Ko sta se vračala domov, je Arklinič zavil na odročno pot pri naselju Strnišče, kjer je njegovo ženo z nožem napadla Aleksandra Škamlec.

Policija je ugotovila, da sta bila osumljenca sodelavca, ki sta se zbližala in sta zaradi nezadovoljstva v svojih partnerskih zvezah načrtovala umor 33-letne partnerke osumljenca. Dogovorila sta se, da bo osumljenec svojo ženo pripeljal na predhodno dogovorjen kraj v bližini Kidričevega, kar je moški tudi storil. Na tem mestu je tedaj že čakala osumljenka. Ob izstopu iz vozila je 33-letnica iz okolice Lenarta pristopila do žene osumljenega in jo z ostrim predmetom večkrat zabodla. Zatem je njeno truplo odvlekla do mesta, kjer jo je zakopala v kup gnoja in ga prekrila s slamo, nato pa umor skušala prikriti z lažnim poslovilnim pismom. Skupaj z osumljenim sta se nato s kraja dejanja odpeljala.

V začetku lanskega aprila so bili nato mariborski policisti obveščeni o najdeni mrtvi osebi v okolici Kidričevega. Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti, ki so glede na okoliščine najdbe trupla zaznali razloge za sum, da je oseba umrla nasilne smrti.