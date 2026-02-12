Naslovnica
Črna kronika

Audi na polju skrit pred Policijo

Koper, 12. 02. 2026 12.12 pred 2 urama 1 min branja 40

Avtor:
N.V.
Zaradi izsiljevanja se je nazadnje obrnil na Policijo

Med Koprom in Bertoki je voznik osebnega avtomobila skušal zbežati pred policisti, med begom pa storil več prometnih prekrškov. Ko se je poskušal skriti, so ga policisti izsledili in mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev več določil.

Nekaj pred 14.30 je med Koprom in Bertoki 29-letnik iz Kopra vozil osebni avtomobil znamke Audi S3 z nameščenimi preizkusnimi registrskimi tablicami. Ko so ga policisti želeli ustaviti, je z vožnjo nadaljeval v smeri Italije, med begom pa naredil več prometnih prekrškov.

Bežanje pred policisti
Bežanje pred policisti
FOTO: Shutterstock

Pred mejnim prehodom Škofije je obrnil, nadaljeval vožnjo v smeri Bivja, tam pa zapeljal na poljsko pot in se poskušal skriti. Neuspešno. Ko so ga policisti izsledili, ni upošteval ukazov policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen, nato pa še hitri test na prepovedane droge, ki je bil prav tako negativen.

Zaradi več kršitev določil so mu izdali plačilni nalog v skupnem znesku 2280 evrov in 14 kazenskih točk.

policija koper bežanje prekršek

Pustno vreme: spust temperatur pod ledišče, možno tudi sneženje

40-letniku s Škofljice zasegli več kosov orožja, tudi vojaško

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JackRussell
12. 02. 2026 14.59
Pa še na izlet bi ga morali peljati v center Soča da vidi kako zgledajo posledice resničnostnega šova in ne video igric.
Odgovori
0 0
NeXadileC
12. 02. 2026 14.56
Lej ga, lej ga! V grmičevju Sačulatac.
Odgovori
0 0
brabusednet
12. 02. 2026 14.48
V Ameriki takega počijo in več sranja ne dela.
Odgovori
+1
2 1
Artechh
12. 02. 2026 14.45
Audi veliko pove. Ego ego minimalno če ne kaka kriminalna dejanja zraven
Odgovori
+3
4 1
PoldeVeliki
12. 02. 2026 14.43
Svobodnjak.
Odgovori
-1
1 2
Mclaren
12. 02. 2026 14.47
Drži se metle raje.
Odgovori
+1
1 0
JoeB
12. 02. 2026 14.27
no kaj sem rekel.So mi ga ze brisali. Verjetno jib Vonnova placuje pa imajo tako direktivo. O jojj..
Odgovori
+2
2 0
JoeB
12. 02. 2026 14.52
sem prebral vasa pravila komentiranja.Nikjer ne opisujete,da bi moj komentar kogar koli uzalil,ustrahoval,grozil in tako naprej. Niste pa napisali,da ne smemo komemtirat vasih clankov. Pac,nimate kredibilnih clankov.
Odgovori
+2
2 0
bronco60
12. 02. 2026 14.26
Bežanje pred Miličniki sem še razumel, ko so te dobili, so te nalomili čez hrbet, ne razumem pa zdaj, da se bojijo te policajčke, ki te ne sme grdo pogledat, pa še redne zaposlitve nima in kaj mu bodo?????
Odgovori
+2
2 0
mario7
12. 02. 2026 14.24
Zakaj je bežal? Povsem čist...
Odgovori
+2
2 0
Maxx365
12. 02. 2026 14.33
"Čist" je bil na koncu. Vmes so pa paketi leteli skozi okno 😁
Odgovori
+4
4 0
pepe007
12. 02. 2026 14.12
Stvar je zrela za tožbo. Za njegovo nesrečo so odgovorni kmetje, ker koruza še ni posejana in visoka dva metra.
Odgovori
+4
4 0
Watcherman
12. 02. 2026 14.10
In kaj je hotel voznik dosežiti z bežanjem phahaha,ker dobili bi ga v vsakem primeru zdaj bo imel še višjo kazen?.
Odgovori
+8
8 0
a res je
12. 02. 2026 14.04
Ali ima ta izjemen strah pred policisti ali pa je skrival nekaj kar policisti niso našli.
Odgovori
+8
8 0
rogla
12. 02. 2026 13.56
Še še kdo spomni časov pred uvedbo permisivne vzgoje?
Odgovori
+5
5 0
Watcherman
12. 02. 2026 13.54
Še eden dogodek,ki dokazuje kako neumni in nesposobni so vozniki,ki mislijo,da jim je vse dovoljeno pa pojma nimajo kako se vozi.Lp
Odgovori
+4
5 1
Kimberley Echo
12. 02. 2026 13.43
Sploh ne razumem tega psihološkega fenomena. Zakaj bi bežal pred policisti, če je jasno, da nimaš kam pobegniti, da te na koncu ne-bi dobili? Pa še trezen in ne zadrogiran. Povsem jasno je tudi, da če boš želel pobegniti, boš delal prometne prekrške. A imajo nekateri patološki strah pred policijo in je to neke vrste fobija? Psihiater bi morda lahko dokazal takšno fobijo in s tem anuliral kazen.
Odgovori
+10
11 1
Maxx365
12. 02. 2026 14.00
Preveč ameriških filmov?
Odgovori
+2
4 2
Kratki
12. 02. 2026 14.03
Ti si tudi ena fobija🤣🤣
Odgovori
-3
0 3
Captain Frcho
12. 02. 2026 13.34
Če je pamwten bo matoza najelin zadeva pade na sodišču, pa še odškodninsko jih izterja.
Odgovori
+0
3 3
Maxx365
12. 02. 2026 14.02
Ne ga kovati v zvezde, Matoz je daleč od tega da bi bil vsemogočen. Mogoče bi z zavlačevanjem in iskanjem lukenj v zakonih dosegel kvečjemu, da bi zadeva zastarala.
Odgovori
+4
4 0
Smuuki
12. 02. 2026 13.20
14 točk. Zakaj takemu ne odvzamejo vozniške na licu mesta? Po vsem naštetem je bil zelo milo kaznovan. Brez težav bo po izbrisu točk to ponovil. To niti ni tako draga zabava v primerjavi če nekoga ustavijo in samo napiha preveč. Tam je z mesta polna kazen odvzem vozniške in znova vsa zdravniška spričevala itn. Bistveno dražje je napihat kot bežati in delati prekrške. Zanimivo
Odgovori
+7
9 2
komandos
12. 02. 2026 13.11
Kje so dobili policisti ta lokalni CENIK za kaznovanja sta ga morda izdala policistom Golob in šerif Jankovič kateri člen dovoljuje tako veliko kazen hazen je hazen de a de a njee
Odgovori
-6
4 10
Maxx365
12. 02. 2026 14.03
S tabo vse v redu? Nekaj jecljaš.
Odgovori
+2
3 1
Desno
12. 02. 2026 13.08
In zakaj so ga lovili..... Nič kriv...... Kdo odgovarja za negativen test.moral bi policist plačat test
Odgovori
-12
3 15
Darko32
12. 02. 2026 13.10
Zato bido ponaredili poročilo o prekrških in kompenzirali vse.
Odgovori
-2
2 4
komandos
12. 02. 2026 13.19
in gorivo zato ker sta ga PREGANJALA po cesti de de
Odgovori
-1
2 3
simurgh
12. 02. 2026 13.25
In zakaj jim je bežal?
Odgovori
+7
7 0
travc
12. 02. 2026 13.05
In kaj je mislil?
Odgovori
+7
7 0
mungus
12. 02. 2026 13.04
Čisti slabič....če si upa delati kažin naj se potem ne skriva...oćitni sđs-ovc.
Odgovori
-5
6 11
Verus
12. 02. 2026 13.08
A si lahko bolj patetičen?
Odgovori
+5
9 4
Desno
12. 02. 2026 13.08
Ocva leva
Odgovori
+3
8 5
Naiskreni
12. 02. 2026 13.31
priimek znan na primorskem.. presenečeni? 🤣
Odgovori
+1
1 0
