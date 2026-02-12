Audi na polju skrit pred Policijo

Nekaj pred 14.30 je med Koprom in Bertoki 29-letnik iz Kopra vozil osebni avtomobil znamke Audi S3 z nameščenimi preizkusnimi registrskimi tablicami. Ko so ga policisti želeli ustaviti, je z vožnjo nadaljeval v smeri Italije, med begom pa naredil več prometnih prekrškov.

Pred mejnim prehodom Škofije je obrnil, nadaljeval vožnjo v smeri Bivja, tam pa zapeljal na poljsko pot in se poskušal skriti. Neuspešno. Ko so ga policisti izsledili, ni upošteval ukazov policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen, nato pa še hitri test na prepovedane droge, ki je bil prav tako negativen.

Zaradi več kršitev določil so mu izdali plačilni nalog v skupnem znesku 2280 evrov in 14 kazenskih točk.