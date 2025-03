Posnetek pogovora pilota in kontrole letenja. Letalo iskal tudi vojaški Cougar

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Blondinka pokliče živinozdravnika in ga prosi, naj pregleda njeno mačko. Živinozdravnik pride in ugotovi, da ni z muco nič narobe, le breja je. "Nemogoče," pravi ženska, "saj ne gre nikoli iz stanovanja!" V tem trenutku se sprehodi mimo debel mačkon. "Kaj pa ta?" vpraša živinozdravnik. "Dajte no mir!" ga zavrne blondinka. "To je vendar njen brat!"