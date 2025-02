Avstrijka pod vplivom alkohola vozila v nasprotno smer in povzročila nesrečo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V šoli so se učili o rimah in vsi učenci so morali povedati vsaj eno rimo. Nazadnje se je oglasil še Janezek, ki je rekel: "V vodi stoji gospod Jurca in voda mu sega do kolen." "Kje je pa tu rima?" se je začudila učiteljica. "Ko bo prišla grozna plima, bo pa tukaj tudi rima!" je končal Janezek.