Avstrijskemu lovcu se je med policijsko kontrolo sprožila puška

Včeraj nekaj pred 21. uro so policisti PP Šmarje pri Jelšah v kraju Pecelj ustavili 24-letnega voznika osebnega vozila z območja UE Šmarje pri Jelšah. Med ustavljanjem vozila se je 27-letnemu sopotniku, državljanu Avstrije, sprožila lovska puška in mu poškodovala ramo.

Do prihoda zdravnika na kraj sta poškodovanemu prvo pomoč nudila policist in vojak, ki sta službo opravljala v mešani patrulji. Poškodovani je utrpel hudo telesno poškodbo in ostal na zdravljenju v SB Celje.

Avstrijski državljan je lovec in je bil gost lovske družine na območju Podčetrtka. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem okoliščin zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Po koncu preiskave bodo o dogodku obvestili okrožno državno tožilstvo.