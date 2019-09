Avstrijski par naročil oblačila, prejel pa 24.800 tablet ekstazija

Avstrijca, ki sta prek spleta naročala oblačila, sta bila osupla, ko sta ob odprtju paketov namesto oblek odkrila 24.800 tablet ekstazija, so sporočili s policije v Linzu. Preiskovalci domnevajo, da so poslane droge vredne okoli pol milijona evrov. Paket bi namesto v Avstrijo moral potovati a Škotsko. Policija pošiljatelja še išče, pravega prejemnika pa so že prijeli.

Nepričakovana pošiljka FOTO: LPD Par iz Linza je prejel dva paketa iz Nizozemske. Medtem ko sta v prvem paketu našla naročen kos oblačila, je bil drug paket nepričakovano težak. Ko sta ga odprla, sta v njem odkrila prosojne vreče, polne barvitih ploščic, za katere je žena sprva mislila, da so okrasni kamenčki. Mož pa je bil že od začetka sumničav in je nemudoma vrnil paket na pošto, ki je opozorila policijo. Preiskovalci so odkrili, da je bil paket pomotoma poslan v Avstrijo, namesto na Škotsko ter obvestili svoje škotske kolege. Ti so že identificirali in pridržali pravega prejemnika paketa, nizozemska policija pa še skuša odkriti pošiljatelja.