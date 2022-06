Avstrijski voznik trikrat prehiteval preko polne črte

Gorenjski policisti so v četrtek na podlagi prijave obravnavali avstrijskega voznika, ki je na cesti Naklo - Kranj trikrat objestno prehiteval preko polne črte. Kot so sporočili s PU Kranj, je dvakrat prehiteval več vozil pred seboj, enkrat pa je prehiteval tovorno vozilo s priklopnikom. "Kršitelja so prehitevana vozila dvakrat dohitela, ker se je moral ustaviti zaradi gostega prometa in v enem primeru semaforja. Zato s prehitevanje ni pridobil popolnoma nič," so sporočili policisti, ki so voznika ustavili, obravnavali in mu zaradi neupoštevanja talnih oznak izrekli globo.