Avto moškega stisnil ob zid. 78-letnik umrl

Zjutraj okoli 7.30 so policiste obvestili, da je na območju Ljutomera osebni vozil ob zid stisnil moškega. Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da se je osebni avtomobil nenadzorovano premaknil po rahli škarpi navzdol v smeri garaže, ob tem pa 78-letnega moškega stisnil ob zid. Moški je na kraju podlegel poškodbam, njegovo smrt je na kraju potrdil zdravnik, ki je odredil tudi sanitarno obdukcijo. "Tuja krivda je izključena," so še dodali na PU Murska Sobota.