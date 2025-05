Avto pristal v reki: tri osebe umrle

Na teren so se takoj odpravile reševalne ekipe in pripadniki potapljaškega kluba Delta. Potapljači so v koritu reke našli vozilo, ki je bilo obrnjeno na streho.

Hrvaški policisti so bili ob 23.03 obveščeni o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v naselju Podgradina v občini Slivno. Avtomobil je iz za zdaj še neznanega razloga zletel s ceste in končal v reki Mala Neretva, poroča hrvaški Net.hr .

Avtomobil so s pomočjo vlečnega dvigala iz reke izvlekli okoli 1.30. Na zadnjih sedežih vozila so našli tri trupla. Žrtve so bile stare 48, 61 in 77 let.

Na zahtevo državnega tožilstva okrožja Dubrovnik so trupla prepeljali na patološki oddelek Splošne bolnišnice v Dubrovniku, kjer bodo opravili obdukcijo, s katero bodo ugotovili natančen vzrok smrti. Policija preiskavo nadaljuje.