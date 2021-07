Avto pustila v teku, ta je zdrsel po travniku in prebil zid sosednje hiše

S PU Celje so sporočili, da so v četrtek zjutraj na območju Ljubnega obravnavali sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. "Občanka je pustila vozilo v teku in stekla v hišo po telefon, ki ga je pozabila, vozilo pa je v tem času zdrselo okoli 90 metrov po travniku in prebilo zid sosednje hiše," so sporočili policisti. Na srečo nobenega od stanovalcev hiše tisti trenutek ni bilo v kuhinji, kamor je trčilo vozilo.