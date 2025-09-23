Svetli način
Črna kronika

Avto ukradla v Italiji in mu nadela poljske tablice: Romuna prijeli na meji

Murska Sobota, 23. 09. 2025 10.51 | Posodobljeno pred 37 minutami

Avtor
D. S.
Komentarji
11

Policisti so v Petišovcih zasegli vozilo z odtujenimi poljskimi registrskimi tablicami in s ponarejeno dokumentacijo o lastništvu. Zoper 29- in 44-letnega državljana Romunije bodo podali kazensko ovadbo.

V nedeljo dopoldne so murskosoboški policisti na kontrolni točki Petišovci na vstopu v Slovenijo kontrolirali vozilo znamke DR, model Sportequipe, z nameščenimi poljskimi registrskimi tablicami. 

"V postopku preverjanja je bilo ugotovljeno, da se v vozilu nahajata 44- in 29-letni državljan Romunije, katera sta za vozilo predložila pomanjkljivo dokumentacijo o lastništvu. Pri nadaljnji kontroli in preverjanju je bilo ugotovljeno, da so bile na vozilu nameščene odtujene registrske tablice in, da so dokumenti o vozilu ponarejeni," so sporočili s Policije.

Policisti sumijo, da je bilo vozilo kot novo in še neregistrirano odtujeno na območju Italije, za kar postopek preverjanja še poteka. Vrednost vozila sicer znaša okrog 30.000 evrov. 

"Vozilo in dokumentacija so bili zaseženi. Zoper oba tujca je bil uveden predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja," so še sporočili policisti, ki bodo zoper državljana Romunije podali kazensko ovadbo.

Zaseženo vozilo v Petišovcih
Zaseženo vozilo v Petišovcih FOTO: PU Murska Sobota
murska sobota vozilo ukradeno najdeno
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
23. 09. 2025 11.32
Rom(un)a. 😉
ODGOVORI
0 0
mario7
23. 09. 2025 11.18
+5
Kaj mislite da delajo romuni in bolgari v italiji?
ODGOVORI
6 1
mario7
23. 09. 2025 11.19
+3
kradejo kot jj.
ODGOVORI
6 3
Artechh
23. 09. 2025 11.14
+10
klasika, kradejo kot srake po celi evropo, vkljucno pri nas, pa nic, toj tko k o meje odprte
ODGOVORI
10 0
Bebo2
23. 09. 2025 11.13
+11
bravo Policija!
ODGOVORI
11 0
Puško v koruzo
23. 09. 2025 11.24
+2
Če bi bil članek da so ju dobili Avstrijski policisti, bi že spodaj imeli komantarje v smislu kako nesposobni so naši policisti inkasanti in naj si avstrijce vzamejo za vzgled.
ODGOVORI
2 0
Perovskia
23. 09. 2025 11.05
+2
Anbožicnice so že skenslali. Ni pomembna tema o 700mio gospodarstvenega denarja
ODGOVORI
6 4
boslo
23. 09. 2025 11.04
+8
Nido ti nerazviti za naš svet, ne bi jih smeli spustit iz njihovih jam
ODGOVORI
9 1
NiGenocid
23. 09. 2025 11.18
+1
:))) Vprasaj zahod ce imajo slovenijo za razviti svet! :)) )V sloveniji ljudje umirajo na urgencah v lastnih iztrebkih in ti o razvitosti? :)))
ODGOVORI
3 2
boslo
23. 09. 2025 11.20
+3
Ne pretiravaj, svetlobna leta smo pred naštetiti
ODGOVORI
3 0
boslo
23. 09. 2025 11.21
+1
Evropa, Severna Amerika, Avstralija in Nova Zelandija...to je to
ODGOVORI
1 0
