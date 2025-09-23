Avto ukradla v Italiji in mu nadela poljske tablice: Romuna prijeli na meji

V nedeljo dopoldne so murskosoboški policisti na kontrolni točki Petišovci na vstopu v Slovenijo kontrolirali vozilo znamke DR, model Sportequipe, z nameščenimi poljskimi registrskimi tablicami.

"V postopku preverjanja je bilo ugotovljeno, da se v vozilu nahajata 44- in 29-letni državljan Romunije, katera sta za vozilo predložila pomanjkljivo dokumentacijo o lastništvu. Pri nadaljnji kontroli in preverjanju je bilo ugotovljeno, da so bile na vozilu nameščene odtujene registrske tablice in, da so dokumenti o vozilu ponarejeni," so sporočili s Policije.

Policisti sumijo, da je bilo vozilo kot novo in še neregistrirano odtujeno na območju Italije, za kar postopek preverjanja še poteka. Vrednost vozila sicer znaša okrog 30.000 evrov.

"Vozilo in dokumentacija so bili zaseženi. Zoper oba tujca je bil uveden predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja," so še sporočili policisti, ki bodo zoper državljana Romunije podali kazensko ovadbo.