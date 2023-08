Avto zapeljal v morje, umrli dve osebi

Ob 11.24 je bila Policija obveščena, da je pri skladišču soli v Portorožu osebni avtomobil zapeljal v morje. Na kraj so bili takoj napoteni reševalci, gasilci, policisti in potapljači.

Iz vozila s slovenskimi registrskimi tablicami so potegnili dve starejši osebi in ju oživljali, vendar je kljub temu zdravnica ob 12.21 potrdila smrt obeh in odredila sanitarno obdukcijo. Vse okoliščine se še preverjajo, prav tako tudi identiteta obeh oseb, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper.