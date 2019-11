Avto zdrsnil v deroči potok, mimoidoči iz njega rešili dve osebi

V naselju Ribnica, na cesti med Pivko in Ilirsko Bistrico, je ob 11. uri osebno vozilo zdrsnilo v hudourniški potok, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot je za 24ur.com povedal poveljnik PGD Ilirska BistricaKlemen Škrab, je vozilo s ceste zapeljalo v ovinku, poplavila ga je voda in začelo ga je odnašati. "Še pred našim prihodom so mimoidoči z gurtnami privezali vozilo in iz njega rešili dve osebi, ki sta ostali vkleščeni v njem. Reševalci so gospo zaradi poškodb glave odpeljali na nadaljnje zdravljenje, gospod, voznik, pa je bil samo premočen in premražen," je povedal.