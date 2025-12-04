Avtobus, na katerem je bilo 10 otrok, trčil v viličarja

Nesreča se je zgodila včeraj, nekaj čez 8. uro, na območju Struževega.

Kot so pojasnili na PU Kranj, je voznik avtobusa pred desnim ovinkom zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je takrat pravilno pripeljal voznik viličarja, zaradi česar sta vozili trčili.

Na avtobusu je bilo v času nesreče 10 otrok, Policija pa ni prejela podatka, da bi bil kdo od njih poškodovan. Zoper voznika so medtem sprožili prekrškovni postopek.