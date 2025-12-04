Svetli način
Črna kronika

Avtobus, na katerem je bilo 10 otrok, trčil v viličarja

Kranj, 04. 12. 2025 12.29 | Posodobljeno pred 34 minutami

Tržiški policisti so obravnavali 30-letnega voznika avtobusa, ki je trčil v viličarja. V času nesreče je bilo v avtobusu 10 otrok, po podatkih Policije pa nihče ni bil telesno poškodovan.

Nesreča se je zgodila včeraj, nekaj čez 8. uro, na območju Struževega. 

Kot so pojasnili na PU Kranj, je voznik avtobusa pred desnim ovinkom zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je takrat pravilno pripeljal voznik viličarja, zaradi česar sta vozili trčili.

Na avtobusu je bilo v času nesreče 10 otrok, Policija pa ni prejela podatka, da bi bil kdo od njih poškodovan. Zoper voznika so medtem sprožili prekrškovni postopek.

Otroci na avtobusu (slika je simbolična).
Otroci na avtobusu (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock
tržič prometna nesreča
Je vozniku avtobusa še zaupati vožnjo, pa ne samo otrok?!
