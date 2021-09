Avtobus pri vzvratni vožnji zadel peško in jo poškodoval

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so ob 6.39 zabeležili klic, da je na avtobusni postaji v Ravnah pri Cerknem avtobus povozil osebo. "Posredovali so gasilci PGD Idrija in Cerkno. Reševalci NMP Idrija so ponesrečeno osebo prepeljali v UKC Ljubljana," poroča uprava.

Za več informacij smo poklicali Policijsko upravo (PU) Nova Gorica, kjer pa so povedali, da preiskava v zvezi z dogodkom še poteka. Po prvih informacijah pa naj bi voznik avtobusa obračal oziroma je zapeljal vzvratno, pri tem pa z zadnjim delom vozila trčil v starejšo peško, ki je hodila ob desnem robu vozišča. Kako hudo je poškodovana peška, še ni znano.

Več informacij bo predvidoma znanih tekom dneva.