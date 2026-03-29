Avtobus z osnovnošolci trčil v objekt, deklica poškodovana

Kot so ugotovili policisti, je voznik avtobusa v naselju Poletiči pri obračanju z makadamskega parkirišča vzvratno zapeljal na vozišče glavne ceste, pri čemer je zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov z zadnjim delom vozila trčil v objekt na nasprotni strani vozišča.

V času prometne nesreče se je na avtobusu nahajalo več osnovnošolcev. Deklica, ki je sedela na zadnjih sedežih, je pri tem utrpela lažje poškodbe.

Voznik avtobusa je kljub poškodbi vozila (manjkajoče zadnje steklo) nadaljeval z vožnjo do Osnovne šole Gračišče.

Policisti v povezavi z dogodkom preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. S kršitvijo predpisov o varnosti je voznik iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, zato ga bodo kazensko ovadili.