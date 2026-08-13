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Črna kronika

Avtobus zapeljal s ceste: poškodovana voznik in potnica

Ljubljana , 13. 08. 2026 13.32 pred 2 urama 1 min branja 27

Avtor:
A.K. STA
Voznik avtobusa

Na cesti Gabrje-Polhov Gradec se je okoli 8.30 zgodila prometna nesreča avtobusa, v kateri sta se lažje poškodovala voznik in edina potnica. Po doslej znanih podatkih policije je do nesreče prišlo zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje voznika avtobusa, so navedli na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Po neuradnih informacijah časnika Dnevnik je voznik avtobusa zapeljal s ceste, nato še približno 50 metrov vozil po travniku in se ustavil nad strugo bližnjega potoka.

Avtobus
Avtobus
FOTO: Shutterstock

Po navedbah policije je bila v času nesreče na avtobusu ena potnica, oba z voznikom sta se v nesreči lažje poškodovala. Dodali so, da preizkus alkoholiziranosti pri vozniku ni pokazal prisotnosti alkohola.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin prometne nesreče ter bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na PU Ljubljana.

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KOMENTARJI27

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Dr Fig
13. 08. 2026 16.30
Osebna izkušnja: avtobus Lj-Horjul. Voznik z eno roko šofira v drugi pa telefon in seveda po gasu kot da bo zamudil na britof.
Odgovori
0 0
MarkoJur
13. 08. 2026 15.48
Verjetno spet kakšni kolesarji, ki si celo cestišče jemljejo za svoje, kar videvam na tej trasi vsak dan!
Odgovori
0 0
vednokontra
13. 08. 2026 15.16
Bil je Slovenec, sem bil na kraju nesreče nekaj minut zatem, ko se je pripetila. Po moji oceni se je izogibal kolesarjem ali drugemu avtomobilu. Kolesarji odsek do PG jemljejo za dirkališče, oponašajo profesionalce in si prisvajajo regionalno cesto, kar je navarno zanje in ostale. Malo več nadzora s strani policije in opozorilo amaterskim dirkačem, da je to regionalna, skupna cesta in da bodo utrpeli večjo škodo kot avto ali kamion.
Odgovori
+9
12 3
Morgoth
13. 08. 2026 15.26
Daj ne laži!🤡🤡🤡
Odgovori
+2
4 2
Darko32
13. 08. 2026 15.26
Tudi sam se strinjam z tvojimi navedbami. Videl sem mnogo primerov, kjer kolesarji sekajo ovinke in vozijo na blef. Potem pa pride Avtobus ali kamion in je nesreča neizogibna. Zato bi po cestah, kjer je javni potniški promet morali pod nujno prepovedati kolesarjem in seda vidim, da se celo dirkajo z rolkami ali pa z skiroji. Določene občine so rešili problem tako, da so ločeno zgradili kolesarske steze in za pešce. A spet je problem, da ni v zemljevidih, da bi lahko se vključili.
Odgovori
+2
3 1
dark Cat
13. 08. 2026 15.10
Filipo ?
Odgovori
+1
3 2
Mio56
13. 08. 2026 14.49
Sepravi vemo kdo je voznik....vi jih pa kar se uvazajte! to kar se dogaja zadnja 2 mesca z tujimi delavci je neverjetno!!
Odgovori
+4
6 2
Morgoth
13. 08. 2026 15.13
Eni zletavajo s ceste, drugi pa podtikajo požare (prejšnji teden na Viču)
Odgovori
+6
6 0
misterbin
13. 08. 2026 14.44
Verjetno spet Filipinec . Zanimivo ,da ne znajo slovenskega jezika a vsi naredijo kodo 95 .Ali jim ,kdo prevaja ?
Odgovori
+6
8 2
Calabras
13. 08. 2026 16.15
LPP nima filipincev.
Odgovori
+1
1 0
Morgoth
13. 08. 2026 14.32
Se pravi že 2. Primer voznika TUJCA v manj kot mesecu dni, ko je z avtobusom zletel iz ceste. Evo, kaj nam je Golob uvozil...
Odgovori
+5
7 2
mario7
13. 08. 2026 15.51
Golob ?
Odgovori
-1
0 1
Benjamin Kova? 1
13. 08. 2026 14.32
Vsi tujci, ki pridejo k nam za šoferje bi bilo potrebno, da opravi tudi pri nas izpit.
Odgovori
+8
9 1
Nace Štremljasti
13. 08. 2026 14.27
ja in....vsaj to je glede na šoferje normylno ane
Odgovori
+4
4 0
roten
13. 08. 2026 14.11
Da ni močeradovca ruknu
Odgovori
+3
4 1
polnjenapaprika
13. 08. 2026 14.11
čemu toliko hupanja, saj nismo v manili
Odgovori
+8
9 1
Alergičen na levake
13. 08. 2026 14.09
Spet Philippine airlines ?? 😁🫣😳
Odgovori
+19
19 0
gas-112
13. 08. 2026 14.08
mal sta se rada imela, pa sta volan zamenjala
Odgovori
+0
3 3
Bad Minton
13. 08. 2026 14.06
Nepalc ?
Odgovori
+13
13 0
Patriot79
13. 08. 2026 14.04
Raketni ing.inirji na delu🤗😂😂
Odgovori
+13
13 0
Kviz
13. 08. 2026 14.04
A je bila zdraven filipinka.
Odgovori
+9
9 0
stekeras
13. 08. 2026 14.03
Filipinc
Odgovori
+8
9 1
mentorhercul
13. 08. 2026 13.55
To se pa nekam pogosto doghaja.
Odgovori
+14
14 0
Haloo
13. 08. 2026 13.50
1.preobremeni vozniki 2.ni več cenjen in tudi plačan malo več od minimalca 3.za nesrečo te takoj kazensko odvadijo za malomarnost
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+11
12 1
bandit1
13. 08. 2026 13.49
Voznik je zadaj kasiral karte, avtobus pa je samovozni.
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+8
9 1
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