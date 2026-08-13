Avtobus zapeljal s ceste: poškodovana voznik in potnica

Po neuradnih informacijah časnika Dnevnik je voznik avtobusa zapeljal s ceste, nato še približno 50 metrov vozil po travniku in se ustavil nad strugo bližnjega potoka.

Po navedbah policije je bila v času nesreče na avtobusu ena potnica, oba z voznikom sta se v nesreči lažje poškodovala. Dodali so, da preizkus alkoholiziranosti pri vozniku ni pokazal prisotnosti alkohola.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin prometne nesreče ter bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na PU Ljubljana.