Avtobus zapeljal v prepad, voznik umrl na kraju nesreče

Na območju Podvolovljeka v občini Luče se je zgodila prometna nesreča.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je 69-letni voznik avtobusa po prvih podatkih v strmem klancu navzdol, v desnem ovinku, zapeljal naravnost in zdrsel približno 50 metrov v globino. Avtobus in mrtvega voznika, ki je bil v njem sam, so našli v popoldanskih urah.

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da so gasilci PGD Nazarje, PGD Kamnik in PGD Luče ob Savinji zavarovali kraj nesreče, z vrvno tehniko omogočili reševalnim enotam do dostopa kraja nesreče. Po končanih policijskih aktivnostih so s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika. Odklopili so akumulator, preprečili razlitje goriva in nudili pomoč NMP in policiji.

Podatke o vzroku nesreče in tem, kdaj se je zgodila, bodo policisti sporočili jutri zjutraj.