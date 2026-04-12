Avtobus zapeljal v ozko istrsko ulico in se zagozdil v ovinku

Na Policijski upravi (PU) Koper so v petek ob 12.26 prejeli obvestilo, da se skozi naselje Zazid prebija voznik s tujimi registrskimi tablicami in s pripetim priklopnikom. Krajani so voznika opozorili, da ne more skozi vas, saj je cesta preozka in naj obrne nazaj.
Ob 12.47 so ponovno prejeli klic, da je isti avtobus pripeljal v Movraž, kjer je na ozkem delu ceste s pnevmatikami večkrat zadel v zid. Kmalu zatem se je v enem od ovinkov tudi zagozdil.
Na kraj so poleg policistov prišli še gasilci in delavci cestnega podjetja. Na tem delu ceste je bil zaradi zagozdenega avtobusa promet oviran vse do 15.02.
"Policisti so na kraju 37-letnemu vozniku avtobusa, sicer moldavskemu državljanu, zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju," so sporočili iz PU Koper.
Voznica med vožnjo pila pivo
Koprski policisti pa so v petek obravnavali tudi vinjeno voznico. Ob 17.49 so prejeli obvestilo, da se po avtocesti v smeri proti Razdrtemu vozi osebni avtomobil, ki vijuga po cesti, hitrost vozila močno niha, voznica pa med vožnjo pije pivo.
Policisti so vozilo izsledili in ustavili na izvozu Kastelec. "Med postopkom so policisti ugotovili, da 32-letna voznica osebnega avtomobila kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola," so zapisali na PU Koper.
Policisti so voznici začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo ter ji zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali globo v višini 900 evrov ter izrekli 16 kazenskih točk.
Več voznikov vozilo pod vplivom opojnih substanc
V petek ob 19.24 so policisti v Bertokih ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 35-letni italijanski državljan. "Med postopkom so policisti ugotovili, da slednji kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je bil negativen, nato pa so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain," so zapisali v PU Koper.
Voznik je odrejeni strokovni pregled odločno odklonil, zaradi česar so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.
V soboto ob 17.16 pa so policisti v Kopru ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 51-letni moški. Med policijskim postopkom je voznik kazal očitne znake motenj v vedenju, zato so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je bil negativen. Nato so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na opijate. Ker je odrejeni strokovni pregled odločno odklonil, so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje.
Poleg tega so policisti med postopkom ugotovili, da 51-letnik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu osebni avtomobil zasegli. Sledi obdolžilni predlog.
V nedeljo ob 00.27 pa so policisti v Petelinjah ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni moški. Med postopkom je kazal očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je pokazal rezultat 0,40 mg/l alkohola. Nato so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain, odrejeni strokovni pregled pa je odločno odklonil.
Policisti so mu zato začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.