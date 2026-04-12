Črna kronika

Avtobus zapeljal v ozko istrsko ulico in se zagozdil v ovinku

Koper, 12. 04. 2026 13.09 pred 15 minutami 3 min branja 2

Avtor:
K.H.
Avtobus

Moldavski voznik je kljub opozorilom vaščanov zapeljal v ozko ulico v istrskem naselju Movraž, kjer se je v ovinku zagozdil. Na kraju so posredovali policisti, gasilci in cestni delavci. Vozniku so izrekli globo zaradi kršitev prometne signalizacije. Policisti pa so na območju PU Koper obravnavali tudi več voznikov, ki so vozili pod vplivom opojnih substanc.

Na Policijski upravi (PU) Koper so v petek ob 12.26 prejeli obvestilo, da se skozi naselje Zazid prebija voznik s tujimi registrskimi tablicami in s pripetim priklopnikom. Krajani so voznika opozorili, da ne more skozi vas, saj je cesta preozka in naj obrne nazaj.

Ob 12.47 so ponovno prejeli klic, da je isti avtobus pripeljal v Movraž, kjer je na ozkem delu ceste s pnevmatikami večkrat zadel v zid. Kmalu zatem se je v enem od ovinkov tudi zagozdil.

Na kraj so poleg policistov prišli še gasilci in delavci cestnega podjetja. Na tem delu ceste je bil zaradi zagozdenega avtobusa promet oviran vse do 15.02. 

"Policisti so na kraju 37-letnemu vozniku avtobusa, sicer moldavskemu državljanu, zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju," so sporočili iz PU Koper. 

Voznica med vožnjo pila pivo

Koprski policisti pa so v petek obravnavali tudi vinjeno voznico. Ob 17.49 so prejeli obvestilo, da se po avtocesti v smeri proti Razdrtemu vozi osebni avtomobil, ki vijuga po cesti, hitrost vozila močno niha, voznica pa med vožnjo pije pivo.

Policisti so vozilo izsledili in ustavili na izvozu Kastelec. "Med postopkom so policisti ugotovili, da 32-letna voznica osebnega avtomobila kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola," so zapisali na PU Koper. 

Policisti so voznici začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo ter ji zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali globo v višini 900 evrov ter izrekli 16 kazenskih točk.

Več voznikov vozilo pod vplivom opojnih substanc

V petek ob 19.24 so policisti v Bertokih ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 35-letni italijanski državljan. "Med postopkom so policisti ugotovili, da slednji kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je bil negativen, nato pa so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain," so zapisali v PU Koper. 

Voznik je odrejeni strokovni pregled odločno odklonil, zaradi česar so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.

V soboto ob 17.16 pa so policisti v Kopru ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 51-letni moški. Med policijskim postopkom je voznik kazal očitne znake motenj v vedenju, zato so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je bil negativen. Nato so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na opijate. Ker je odrejeni strokovni pregled odločno odklonil, so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. 

Poleg tega so policisti med postopkom ugotovili, da 51-letnik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu osebni avtomobil zasegli. Sledi obdolžilni predlog.

V nedeljo ob 00.27 pa so policisti v Petelinjah ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni moški. Med postopkom je kazal očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je pokazal rezultat 0,40 mg/l alkohola. Nato so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain, odrejeni strokovni pregled pa je odločno odklonil. 

Policisti so mu zato začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.

Spregovorila očeta dveh napadenih deklet iz Nove Gorice

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
12. 04. 2026 14.51
Potem se pa čudimo zakaj je vsakodnevno veliko prometnih nesreč, posebej na AC kjer so hitrosto višje kot na magistralkah. Me pa Modavijski voznik spominja na voznika terenskega vozila iz Češke. Ta je peljal po gozdni poti od Križne gore proti Planici. Ko je bila gozdna pot še dovolj široka za normalno vožnjo, sem ga ustavil in mu dopovedoval, da ne bo pripeljal do Lavtarskega vrha ker je nemogoče, ker se gozdna pot tako zoža, da je ni mogoče prevoziti, na vrhu pa še kamnita in zelo ozka. Bolj sem mu dopovedoval manj je poslušal. Kako se je potem končalo nisem počakal, ker se mi je zdelo, da gledam takega kljukca, kako se muči z vzvratno vožnjo.
Odgovori
0 0
mentorhercul
12. 04. 2026 14.37
A temu se zdaj reče motnje v vedenju. Sedaj vem....
Odgovori
0 0
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Najboljši rogljički, kar jih boste kdaj jedli
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
