Avtobus zapeljal v ozko istrsko ulico in se zagozdil v ovinku

Na Policijski upravi (PU) Koper so v petek ob 12.26 prejeli obvestilo, da se skozi naselje Zazid prebija voznik s tujimi registrskimi tablicami in s pripetim priklopnikom. Krajani so voznika opozorili, da ne more skozi vas, saj je cesta preozka in naj obrne nazaj. Ob 12.47 so ponovno prejeli klic, da je isti avtobus pripeljal v Movraž, kjer je na ozkem delu ceste s pnevmatikami večkrat zadel v zid. Kmalu zatem se je v enem od ovinkov tudi zagozdil. Na kraj so poleg policistov prišli še gasilci in delavci cestnega podjetja. Na tem delu ceste je bil zaradi zagozdenega avtobusa promet oviran vse do 15.02. "Policisti so na kraju 37-letnemu vozniku avtobusa, sicer moldavskemu državljanu, zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju," so sporočili iz PU Koper.

Voznica med vožnjo pila pivo

Koprski policisti pa so v petek obravnavali tudi vinjeno voznico. Ob 17.49 so prejeli obvestilo, da se po avtocesti v smeri proti Razdrtemu vozi osebni avtomobil, ki vijuga po cesti, hitrost vozila močno niha, voznica pa med vožnjo pije pivo. Policisti so vozilo izsledili in ustavili na izvozu Kastelec. "Med postopkom so policisti ugotovili, da 32-letna voznica osebnega avtomobila kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola," so zapisali na PU Koper. Policisti so voznici začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo ter ji zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali globo v višini 900 evrov ter izrekli 16 kazenskih točk.

Več voznikov vozilo pod vplivom opojnih substanc