Ovadenih 14 srbskih državljanov: kradli avtobuse v Pomurju, Avstriji in Nemčiji

Konec leta 2013 in v letu 2014 so v Pomurju neznanci izpred hotelov ukradli dva avtobusa, dvakrat pa so bili pri kraji neuspešni. Podobne kraje so zabeležili tudi v Avstriji, Nemčiji, Belgiji in Franciji, zato so se pomurski kriminalisti povezali s policijo v teh državah. Sedaj so za tatvine in poskuse tatvin ovadili 14 državljanov Srbije, ki so lastnike avtobusov oškodovali za tri milijone evrov.

V noči iz 15. na 16. november 2013 so neznani storilci izpred hotela v Radencih odtujili avtobus znamke Setra z nemškimi registrskimi tablicami. Njegova vrednost je bila ocenjena na okoli 200.000 evrov. V noči iz 26. na 27. maj naslednje leto je sledila kraja avtobusa Mercedes Benz izpred hotela v Moravskih Toplicah. Nemško podjetje je bilo oškodovano za 200.000 evrov. Neznanci so medtem dvakrat tudi poskušali ukrasti avtobus, a neuspešno. Prvi poskus kraje avtobusa, ki je bil parkiran na Panonski ulici v Gornji Radgoni, se je zgodil v noči iz 7. na 8. november 2013, ko so neznani storilci vstopili v avtobus, a jim ga ni uspelo odtujiti. Drugi poskus kraje pa je bil v noči iz 5. na 6. maj 2014 na parkirišču hotela v Radencih. Oba avtobusa sta bila znamke Mercedes Benz in slovenskih registrskih številk, sporočajo s PU Murska Sobota. Pomurski kriminalisti so se po prvi tatvini avtobusa povezali s kriminalisti iz Avstrije, Nemčije, Belgije in Francije ter skupaj preiskovali kazniva dejanja, saj je bilo tudi v omenjenih državah v istem obdobju odtujeno nekaj avtobusov istih znamk. "Na podlagi dobrega sodelovanja in skupnega preiskovanja je bilo ovadenih 14 državljanov Srbije," sporoča policija. Podanih je bilo 18 kazenskih ovadb za kazniva dejanja tatvin oziroma poskusov tatvin avtobusov v obdobju od 7. novembra 2013 do 28. junija 2015. Osem primerov tatvin se je zgodilo v Avstriji, šest izmed njih na Dunaju, štirje primeri v Pomurju, štirje v Nemčiji ter po en primer v Belgiji in Franciji. Kriminalna združba je oškodovala lastnike avtobusov za skupno okoli tri milijone evrov. Poleg tega pa je nastalo še za okoli 50.000 evrov materialne škode, še sporočajo s PU Murska Sobota.