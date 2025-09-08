Voznik avtobusa otroke vozil pijan: 550 evrov in štiri točke kazni

Policisti so vozniku avtobusa, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal prisotnost alkohola v izdanem zraku, prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

"Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kršitve določil Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih so mu izdali plačilni nalog v višini 550 evrov in izrekli stransko sankcijo štiri kazenske točke," so pojasnili na Policiji.

Policisti so dodali, da bodo s podobnimi nadzori nadaljevali tudi v prihodnje, saj so otroci v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci.