Črna kronika

Voznik avtobusa otroke vozil pijan: 550 evrov in štiri točke kazni

Velenje, 08. 09. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 18 minutami

D. S.
Celjski prometniki so poostreno nadzirali voznike organiziranih prevozov otrok v šole, ko so v Velenju ustavili voznika avtobusa, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal prisotnost alkohola v izdanem zraku.

Policisti so vozniku avtobusa, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal prisotnost alkohola v izdanem zraku, prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

"Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kršitve določil Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih so mu izdali plačilni nalog v višini 550 evrov in izrekli stransko sankcijo štiri kazenske točke," so pojasnili na Policiji.

Policisti so dodali, da bodo s podobnimi nadzori nadaljevali tudi v prihodnje, saj so otroci v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci.

Avtobus
Avtobus FOTO: Shutterstock
celje velenje avtobus voznik alkohol
Pri spustu na kolesarski dirki umrl 49-letni kolesar

